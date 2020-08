Sony WH-1000XM4, ufficiali le nuove cuffie wireless con cancellazione del rumore: specifiche e prezzo

Sony WH-1000XM4, le tanto attese cuffie wireless dotate di sistema di cancellazione del rumore, sono state finalmente lanciate dopo mesi di voci e indiscrezioni. Sony WH-1000XM4 è certamente il prodotto di punta nella gamma di cuffie wireless di Sony e il successore delle famose cuffie Sony WH-1000XM3.

Queste nuove cuffie consentono a Sony di poter competere pienamente con la concorrenza, visti i recenti lanci degli auricolari Bose Noise Cancelling 700, Shure Aonic 50 e Sennheiser Momentum 3 Wireless. Le nuove cuffie Sony saranno in vendita nei mercati globali nell’agosto 2020: possono già essere acquistate in pre-ordine, al prezzo di 350 dollari (circa 295 euro).

Le Sony WH-1000XM4 presentano un design simile al modello precedente e sono alimentate dallo stesso processore di cancellazione del rumore QN1 che ha reso le Sony WH-1000XM3 uno dei prodotti migliori in questo campo. Ci sono anche controlli con le gesture sulla parte esterna delle cuffie, insieme a funzionalità come controlli audio adattivi, rilevamento dell’usura e una durata della batteria di oltre 30 ore con una singola carica (con cancellazione attiva del rumore attivata, ndr).

Oltre a questo, le cuffie Sony WH-1000XM4 possono essere controllate e personalizzate tramite l’app Sony Headphones Connect, disponibile per Android e iOS. L’app consente agli utenti di personalizzare la cancellazione del rumore, impostare controlli audio adattivi e regolare altre impostazioni come l’equalizzatore e le modalità audio.

È interessante notare che sulle Sony WH-1000XM4 è presente anche una connettività multipunto, che consente agli utenti di collegare le cuffie in contemporanea con due dispositivi sorgente, oltre al supporto per Google Assistant e Alexa. Le cuffie supportano anche il formato 360 Reality Audio di Sony per il suono “spaziale”, anche se per ora non sono disponibili molti contenuti audio in questo formato.

Anche la funzione di miglioramento del suono DSEE Extreme di Sony sarà disponibile sulle nuove cuffie wireless, alimentate da driver ibridi da 40 mm. Da segnalare anche il supporto per il codec LDAC di Sony e una funzione che mette in pausa la musica quando rileva che l’utente sta avviando una conversazione.

Fonte Gadgets360