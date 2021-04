Sony, ufficiali i nuovi smartphone: ecco Xperia 1 III e 5 III, presentato anche il mid-range Xperia 10 III

Da diverse settimane le indiscrezioni sui nuovi telefoni Xperia erano notevolmente aumentate, lasciando presupporre un lancio imminente. E’ stata poi Sony, all’incirca una settimana fa, a confermare che il 14 aprile si sarebbe svolto l’evento di presentazione dei nuovi smartphone.

Nella giornata di ieri, infatti, il gigante nipponico ha annunciato ufficialmente Xperia 1 III e Xperia 5 III con una serie di migliorie rispetto ai predecessori che vanno a toccare un pò tutti gli aspetti. Assieme a questi due telefoni, Sony ha presentato anche Xperia 10 III, un telefono di fascia media.

Design

Dal punto di vista estetico, i nuovi Xperia 1 III e Xperia 5 III seguono la stessa filosofia degli altri prodotti Xperia. Abbiamo quindi schermi con rapporto 21: 9, cornici uniformi e in metallo smussato e una parte posteriore realizzata in vetro.

La protuberanza della fotocamera mantiene la sua forma allungata nell’angolo in alto a sinistra sul retro, così come il lettore di impronte digitali/pulsante di accensione che troviamo sul lato destro del telaio. Confermata la presenza del jack per cuffie da 3,5 mm.

Display

Gli esperti del settore sono rimasti molto colpiti dal display dell’Xperia 5 II e anche piacevolmente sorpresi dalla precisione del colore dell’Xperia 1 II. Questa volta Sony ha portato la frequenza di aggiornamento del display a 120 Hz su entrambi i dispositivi, ed è già un aspetto notevole. Inoltre, l’Xperia 1 III presenta il primo display OLED CinemaWide 4K HDR da 6,5 ​” 21: 9 con quel refresh rate.

L’Xperia 5 III è invece dotato di un display OLED da 6.1” 21: 9 CinemaWide HDR da 120 Hz con risoluzione FHD +. La tecnologia CineAlta promette una precisione del colore a dir poco perfetta.

Fotocamera

Sul piano fotografico ci sono ottime notizie, perché Sony ha deciso di fare scelte coraggiose. L’azienda giapponese ha infatti incorporato un sistema di zoom periscopico in Xperia 1 III e Xperia 5 III. A differenza di altri sistemi di fotocamere simili con messa a fuoco fissa, stavolta siamo di fronte ad un teleobiettivo variabile, pertanto c’è un elemento ottico che si muove fisicamente all’interno del sistema della fotocamera consentendo di variare tra due lunghezze focali: 70 mm e 105 mm.

Sony afferma che con una tale configurazione si ottengono immagini con una qualità migliore, anche avvalendosi del supporto del doppio sensore PD personalizzato sotto l’innovativo sistema di fotocamere. Xperia 1 III e Xperia 5 III offrono un totale di quattro lunghezze focali nella registrazione di foto e video – rispettivamente 16 mm, 24 mm, 70 mm e 105 mm – coprendo la maggior parte degli scenari. Sul retro di entrambi i dispositivi troviamo tre fotocamere, anche se sull’Xperia 5 III manca il sensore ToF.

Entrambi i modelli offrono una messa a fuoco automatica continua che consente fino a 20 scatti al secondo in modalità burst senza perdita di messa a fuoco o dettagli. In più, il processore BIONZ X di Sony consente di scattare foto estremamente qualitative anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Hardware

Tutti e due i nuovi telefoni di Sony dispongono di un hardware di livello assoluto. La società nipponica ha infatti optato per l’eccellente chipset Snapdragon 888 5G di Qualcomm, che garantisce prestazioni strepitose. L’Xperia 1 III è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre l’Xperia 5 III dispone di una configurazione di memoria da 8/128 GB (sebbene sia disponibile anche una variante da 256 GB).

Entrambi i telefoni sono perfetti per il gaming, grazie alla velocità di scansione tattile di 240 Hz e alla riduzione del motion blur (la sfocatura del movimento, ndr). La tecnologia Heat Suppression consente anche di godere di una temperatura sempre moderata anche durante le sessioni di gioco più intense.

Anche l’esperienza audio è stata ottimizzata. Sony ha introdotto il supporto per la sua tecnologia 360 Reality Audio sugli altoparlanti stereo di Xperia 1 III e Xperia 5 III, e anche tramite il jack per cuffie da 3,5 mm. Gli altoparlanti stereo Xperia 1 III sono inoltre il 40% più potenti rispetto a Xperia 1 II.

Entrambi i telefoni sono dotati di un grado di protezione IP65 / 68, pertanto non avranno alcun problema in caso di immersione per un massimo di 30 minuti ad una profondità di 1,5 metri (secondo le procedure di test interne di Sony). L’Xperia 1 III ha una protezione Gorilla Victus sulla parte anteriore e Gorilla Glass 6 sul retro, mentre l’Xperia 5 III è protetto da Gorilla Glass 6 su entrambi i lati. Infine, tutti e due i nuovi telefoni di Sony hanno un supporto per schede microSD. Sia Xperia 1 III che Xperia 5 III possono ospitare schede microSD con capacità fino a 1 TB.

Batteria

Sony ha equipaggiato entrambi i modelli con una batteria da 4.500 mAh. Non si tratta di una capacità enorme, ma dovrebbe essere sufficiente per garantire il funzionamento per un’intera giornata con una singola carica. Il caricabatterie è incluso nelle confezioni, pertanto Sony ha deciso di non seguire la strada tracciata da Apple (prima) e da Samsung (poi). A detta dell’azienda, il caricabatterie rapido da 30 W può caricare il 50% della batteria in soli 30 minuti: non un risultato straordinario ma comunque un passo avanti rispetto all’ultima generazione.

Colorazioni, prezzi e disponibilità

Xperia 1 III sarà disponibile in nero satinato e viola smerigliato, con Android 11 come sistema operativo. Xperia 5 III sarà disponibile nelle varianti di colore nero e verde, anch’esso con Android 11. I prezzi per entrambi i modelli – che saranno disponibili entro l’estate – non sono stati ancora resi noti.

Sony Xperia 10 III

Come accennato, Sony ha presentato anche un terzo telefono. Si tratta di Xperia 10 III, uno smartphone di fascia media con supporto 5G, protezione Gorilla Glass 6 e certificazione IP65/IP68. Questo device si presenta con un display OLED TRILUMINOS da 6 pollici HDR FHD+ e ha la stessa batteria da 4.500 mAh degli altri due Xperia presentati dal gigante giapponese. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 690, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sul retro ci sono tre fotocamere (sempre con la Burst Mode), con un sensore principale da 12 MP. Sarà disponibile in estate nelle colorazioni Black, Blue e White (prezzo ancora ignoto).

