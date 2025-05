Sony svela Team LFG: un nuovo studio per un gioco d’azione di squadra

La notizia del giorno in ambito videoludico è l’annuncio da parte di Sony di un nuovo studio interno, denominato Team LFG. Questo team dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un “gioco d’azione a squadre”, come rivelato dal CEO di Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst. L’apertura di questo studio segna un passo significativo nella direzione del gaming online, un settore in cui Sony sembra avere grandi ambizioni, nonostante le sfide recenti.

Origini di Team LFG: il legame con Bungie e i nuovi talenti

Team LFG nasce come iniziativa di Bungie, il noto studio conosciuto per il franchise di Destiny. Tuttavia, Hulst ha sottolineato che il team includerà sviluppatori provenienti da diverse esperienze nel settore, creando così un mix di veterani e nuovi talenti. Sebbene non siano stati resi noti i nomi dei membri effettivi del team, l’intenzione è di formare un gruppo che porti avanti un progetto “ambizioso”, ricco di nuove idee e approcci creativi.

Il fatto che Team LFG accoglie anche professionisti emergenti sta a sottolineare la volontà di Sony di rinfrescare la propria proposta nel panorama videoludico, utilizzando competenze variegate per costruire esperienze di gioco coinvolgenti e innovative.

Le sfide di PlayStation nel mondo dei giochi live service

La creazione di Team LFG si inserisce nella strategia di Sony di diversificare i propri titoli, allineandosi sempre di più al trend dei giochi come servizio . Tuttavia, la casa giapponese ha dovuto affrontare alcune difficoltà in questo ambito. L’acquisizione di Bungie nel 2022 è stata accompagnata da varie interruzioni, tra cui un numero significativo di licenziamenti. Recentemente, quando Bungie ha comunicato delle nuove dimissioni, il CEO Pete Parsons ha accennato alla creazione di un nuovo studio dedicato a un progetto di incubazione, rivelando così i legami con il nascente Team LFG.

Alcuni esperti del settore vedono quindi questa scelta come un tentativo di rilanciare la divisione Gotham di PlayStation, dopo il deludente lancio di Concord nel 2024, il quale ha portato alla chiusura di Firewalk Studios, sviluppatore del titolo.

Cosa possiamo aspettarci da Team LFG?

Attualmente, non ci sono dettagli concreti su quando Team LFG svelerà il suo primo progetto o lo stadio di sviluppo attuale. Tuttavia, il team ha fornito alcune indicazioni sugli obiettivi del gioco che stanno preparando. Si parla di mondi multiplayer immersivi, ideati per l’azione e l’interazione continua dei giocatori. Inoltre, sembra evidente come le ispirazioni possano arrivare da diversi generi: dai picchiaduro ai giochi di piattaforma, fino ai MOBA e sim di vita.

La descrizione del gioco fa intendere un’atmosfera leggera e comica, set in un universo di fantascienza mitica ricco di avventure e scoperte. Queste informazioni potrebbero far ben sperare gli appassionati, desiderosi di nuove esperienze ludiche dal sapore fresco e innovativo, dopo alcuni progetti che non hanno rispettato le aspettative del pubblico.

Non resta quindi che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da Sony e scoprire come si evolve il cammino di Team LFG nel variegato panorama videoludico.