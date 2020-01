Sony lancerà uno smartphone top di gamma con supporto 5G al MWC 2020

Sembra che Sony abbia in programma di lanciare il suo primo telefono 5G al Mobile World Congress 2020 che si terrà anche quest’anno a Barcellona. La società giapponese nei giorni scorsi ha diffuso gli inviti per la sua conferenza stampa al MWC, che si svolgerà il 24 febbraio.

In quell’occasione dovrebbe essere annunciato il nuovo top di gamma alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato allo Snapdragon X55 Modem 5G. Inoltre, pare che il gigante giapponese abbia in cantiere anche alcuni nuovi smartphone di fascia media, che dovrebbero chiamarsi Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra e Xperia L3.

Il telefono Sony di prossima generazione avrà il supporto per la connettività 5G dual-mode, ovvero sia standalone (SA) che non standalone (NSA), come riportato dal sito MyDrivers. Molto probabilmente, il nuovo top di gamma di Sony sarà il primo telefono 5G al mondo con display 4K.

Sony probabilmente manterrà la filosofia di design adottata per l’Xperia 1 l’anno scorso, con un display OLED 4K HDR con rapporto 21:9. Il pannello del display è anche leggermente più grande di quello che abbiamo visto sull’Xperia 1: si prevede infatti una diagonale di 6,6 pollici.

I media cinesi riferiscono che il nuovo top di gamma di Sony verrà venduto ad un prezzo superiore ai 6.000 Yuan, pari a circa 780 euro. Stando ad alcune indiscrezioni, il nuovo smartphone dell’azienda nipponica avrà quattro fotocamere sul retro, con un sensore primario da 48 megapixel oppure da 64 megapixel. Si ipotizza inoltre che lo smartphone abbia un secondo sensore da 12 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare, un terzo sensore da 12 megapixel con un teleobiettivo e un quarto sensore ToF. Inoltre, il telefono dovrebbe avere anche il supporto per la registrazione video 8K.

Naturalmente è bene prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, almeno fino a che Sony non fornirà qualche dettaglio un pò più concreto.