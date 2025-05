Sony prevede impatti significativi dai dazi: un cambiamento nel piano finanziario

Sony ha appena reso noto le sue previsioni finanziarie per l’anno a venire, rivelando di aspettarsi un impatto negativo di 100 miliardi di yen, ovvero circa 680 milioni di dollari, a causa dei recenti dazi. In risposta a questa situazione complessa, la multinazionale giapponese sta valutando diverse strategie, tra cui la possibilità di trasferire parte della produzione negli Stati Uniti e l’aumento dei prezzi al consumo.

L’analisi delle dichiarazioni del CFO Lin Tao

Durante la consueta conferenza con gli investitori, il direttore finanziario di Sony, Lin Tao, ha confermato che l’azienda sta considerando di “trasferire” il costo dei dazi ai consumatori, dando così la priorità alla salvaguardia del bilancio aziendale. È interessante notare che, sebbene il CFO non abbia fatto menzione diretta della console PS5 durante il suo intervento, non si esclude che Sony tenti di mantenere stabile il prezzo della console attraverso modifiche ad altri prodotti della sua linea di elettronica. Infatti, già quest’anno, l’azienda ha aumentato il costo della PS5, ma limitatamente ai mercati del Regno Unito, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Considerazioni sul trasferimento della produzione negli Stati Uniti

Hiroki Totoki, CEO di Sony, ha menzionato la PS5 in relazione alla possibilità di trasferire parte della produzione negli Stati Uniti per evitare gli effetti dei dazi introdotti durante il mandato di Donald Trump. Totoki ha osservato che la console “può essere prodotta localmente”, riconoscendo così questa opzione come “una strategia efficiente” che “deve essere presa in considerazione per il futuro”. Queste dichiarazioni indicano un mondo in cui i produttori di tecnologia si sono visti costretti a rivedere le proprie catene di fornitura e strategie operative per fronteggiare le sfide economiche globali.

I dati delle vendite della PS5

Negli ultimi dodici mesi, Sony ha spedito 18,5 milioni di unità della PS5, un leggero calo rispetto ai 20,8 milioni dell’anno precedente. Questo porta il totale delle spedizioni della console a 77,7 milioni, un traguardo significativo ma che offre uno spaccato di un mercato in evoluzione. Le prestazioni finanziarie delle console sono cruciali non solo per la crescita dell’azienda, ma anche per il suo prestigio nel panorama globale dell’intrattenimento digitale e dei videogiochi.

Novità imminenti e prospettive future

Le aspettative su possibili modifiche ai prezzi da parte di Sony potrebbero essere meglio chiarite con l’annuncio imminente delle nuove cuffie WH-1000XM6, che andranno a sostituire i già affermati modelli XM5 venduti a 399 dollari. Questo lancio rappresenta un’opportunità per l’azienda di testare la reazione del mercato e degli utenti rispetto ai cambiamenti di prezzo e alle nuove strategie per affrontare le sfide economiche attuali. L’attenzione di Sony verso il futuro sembra quindi concentrata non solo sul mantenimento delle vendite, ma anche sull’adeguamento alle nuove dinamiche del mercato globale, un’impresa non da poco in questo contesto economico italiano e internazionale.