Sony presenta i nuovi auricolari WF-C710N: una nuova era per la fascia media

Sony continua a incrementare la sua reputazione nel settore audio con una nuova proposta, i WF-C710N, recentemente svelati. Questi auricolari Bluetooth di fascia media rappresentano un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, i C700N, lanciati due anni fa. Nonostante un design simile, Sony introduce anche una versione inedita e trasparente che strizza l’occhio all’estetica cyberpunk, offrendo uno sguardo intrigante sui componenti interni. Con caratteristiche tecniche avanzate e innovazioni nell’audio, questi auricolari si propongono come una scelta allettante per gli appassionati di musica.

Un design rinnovato e accattivante

Il design è uno degli elementi distintivi dei nuovi Sony WF-C710N. Mentre mantengono molte caratteristiche stilistiche dei loro predecessori, l’introduzione di una finitura trasparente rappresenta sicuramente una novità che cattura l’attenzione. Questa scelta estetica permette agli utenti di vedere i delicati componenti interni dell’auricolare, conferendo un tocco futuristico e tecnologico. Esteticamente, sono disponibili in quattro varianti di colore – nero, bianco, rosa e blu vetro – in modo da soddisfare i gusti di un pubblico vasto. Un design curato non è solo per la forma: ciò che si trova all’interno è altrettanto importante.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Caratteristiche tecniche al passo con i tempi

Sotto il cofano, i Sony WF-C710N sono equipaggiati con driver da 5 mm, un componente fondamentale per garantire un’esperienza di ascolto di alta qualità. Il supporto a tecnologie come DSEE e 360 Reality Audio arricchisce l’audio, migliorando la qualità sonora grazie a funzioni di upscaling che ottimizzano le tracce musicali. Gli utenti possono anche beneficiare dell’equalizzatore in-app, che offre la possibilità di personalizzare il proprio profilo sonoro. Con l’implementazione del Bluetooth 5.3, che consente connessioni a due dispositivi contemporaneamente e supporta i codec SBC e AAC, gli utenti potranno vivere un’esperienza d’ascolto fluida e multi-tasking.

Un elemento chiave è rappresentato dalle funzionalità di cancellazione attiva del rumore . Con due microfoni per auricolare, non solo le interferenze esterne sono minimizzate, ma anche la qualità delle chiamate ne beneficia, grazie a un miglior isolamento vocale assistito dall’intelligenza artificiale. Un’ulteriore novità è l’Adaptive Sound Control, una funzione che si adatta automaticamente al contesto, passando da ANC a modalità Trasparenza in base alla posizione e ai movimenti dell’utente.

Autonomia e praticità d’uso migliorate

La questione dell’autonomia è sempre cruciale per gli utenti di auricolari. I nuovi WF-C710N promettono fino a 8,5 ore di ascolto con ANC attivo, un miglioramento significativo rispetto al modello precedente. Questa durata è facilitata dall’introduzione di sensori di prossimità, che mettono in pausa la musica non appena si estrae un auricolare dall’orecchio, contribuendo così a risparmiare batteria. Pertanto, gli utenti possono beneficiar di un’ottima esperienza d’ascolto senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia.

Disponibilità e prezzo

La commercializzazione dei Sony WF-C710N è prevista per aprile 2025, con un prezzo di lancio fissato a 120 euro. Questa cifra posiziona il prodotto in un’ottica competitiva nel mercato degli auricolari di fascia media, dove gareggia con modelli di altre marche. Con un mix perfetto di design accattivante, prestazioni audio di alta qualità e caratteristiche innovative, i nuovi auricolari di Sony sembrano promettere una valida opzione per tutti gli appassionati di musica e tecnologia.