Sony svela la PlayStation 5: previste due varianti, uscita a fine anno

Finalmente sappiamo come sarà la PS5, almeno dal punto di vista estetico. Al termine del suo evento online, inizialmente pensato solo per parlare dei giochi che caratterizzeranno la console di prossima generazione, Sony ha voluto presentare per la prima volta la PlayStation 5 in tutto il suo splendore.

Alla sezione centrale di colore nero si accompagnano delle parti bianche laterali. La PS5 è progettata per stare in verticale, proprio come l’Xbox Series X, ma gli utenti non devono preoccuparsi, dato che la console potrà essere posizionata senza problemi anche in orizzontale.

Sony ha anche annunciato che la console di nuova generazione arriverà in due versioni. Il colosso giapponese lancerà infatti anche la PS5 Digital Edition, che non avrà l’unità disco Blu-ray 4K. Non si sa se costerà meno (molto probabilmente sì) o offrirà più spazio di archiviazione (anche questo piuttosto probabile).

A differenza della forma monolitica della Serie X di Xbox, la PS5 ha un aspetto molto più elegante. Il design viene definito “futuristico”, somigliante ad un “grattacielo new age”, grazie alle curve e alle ali sporgenti nella parte superiore. Ali che ovviamente hanno anche una funzione, ovvero canalizzare il calore che verrà prodotto dai potenti interni della PS5.

Nel video di tre minuti mostrato da Sony durante l’evento viene svelata la variante fornita con un’unità Blu-ray Disc 4K. Sony ha affermato che ci sono “lievi differenze” nell’aspetto tra la PS5 e la PS5 Digital Edition.

“L’esperienza di gioco PS5 sarà la stessa, quindi la scelta è tutta dell’utente. Mentre ci sono alcune lievi differenze nell’aspetto di ogni modello, per il design complessivo, volevamo offrire una console audace, sbalorditiva e diversa da qualsiasi generazione precedente di PlayStation ”, ha aggiunto l’azienda nipponica.

La PS5 verrà lanciata alla fine del 2020 in tutto il mondo, ma nelle prossime settimane verranno svelati certamente ulteriori dettagli.

