Sony lancia i nuovi prodotti audio: auricolari true wireless e cuffie con cancellazione del rumore

La gamma di prodotti audio wireless di Sony continua a crescere in modo impressionante. Negli ultimi tempi il colosso giapponese ha ufficializzato degli eccellenti prodotti di fascia alta, come ad esempio le cuffie over-ear Sony WH-1000XM3 e gli auricolari true wireless WF-1000XM3.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che Sony non lancia solo prodotti per il segmento di fascia alta, ma si preoccupa di rilasciare dispositivi più economici. Le ultime novità del produttore nipponico sono gli auricolari wireless Sony WF-XB700 e le cuffie WH-CH710N che garantiscono una totale cancellazione del rumore.

Partiamo proprio dagli auricolari Sony WF-XB700, che hanno un costo di 130 sterline (circa 150 euro) e sono in grado di competere con prodotti come gli auricolari Samsung Galaxy Buds +. Tuttavia, la presenza del marchio Extra Bass suggerisce che gli auricolari saranno probabilmente sintonizzati per bassi più incisivi e più profondi.

Gli auricolari Sony WF-XB700 garantiscono fino a nove ore di durata della batteria, più altre nove ore dalla custodia. Inoltre, gli auricolari hanno un grado di resistenza all’acqua IPX4, Bluetooth 5.0 e supporto per i codec SBC e AAC Bluetooth. Per queste cuffie non è purtroppo disponibile la cancellazione del rumore: è una delle funzionalità che troviamo solo nei prodotti top di gamma.

Come detto, Sony ha lanciato anche le cuffie wireless WH-CH710N, in questo caso con cancellazione attiva del rumore. Al prezzo di 200 sterline (circa 228 euro) queste cuffie over-ear succedono alle cuffie WH-CH700N che sono state lanciate lo scorso anno dall’azienda asiatica. Le cuffie assicurano una durata della batteria di 35 ore per carica e supportano i codec SBC e AAC Bluetooth.

I nuovi prodotti audio sono già disponibili in mercati globali: basti pensare che le cuffie WF-XB700 sono già presenti sul sito italiano di Sony, anche se finora non ci sono dettagli riguardanti il prezzo. Al contrario, le cuffie WH-CH710N figurano nel sito ufficiale italiano al prezzo di 150 euro.

Fonte Gadgets360