Sony LinkBuds Speaker: Un'analisi dettagliata di un'opzione audio compatta

Il mondo dell’audio portatile continua a espandersi, con Sony che presenta il suo nuovo LinkBuds Speaker, un dispositivo che punta a soddisfare gli amanti della musica in cerca di comodità e qualità. Se siete già immersi nell'ecosistema audio wireless di Sony, questo speaker potrebbe fornirvi un'opzione interessante. Tuttavia, per chi non è ancora investito nel marchio, potrà sorgere qualche dubbio riguardo alla convenienza di questo acquisto.

Caratteristiche principali del Sony LinkBuds Speaker

Il Sony LinkBuds Speaker è disponibile a un prezzo di $179, £147 e AU$291. Può contare su due colorazioni eleganti: nero e bianco/grigio. Con dimensioni compatte di 3,7 x 3,7 x 8,1 pollici e un peso di 1,2 libbre, si presenta come un dispositivo facilmente trasportabile. La batteria offre un'autonomia stimata di 25 ore, permettendo di affrontare lunghe sessioni di ascolto senza troppi pensieri. Tecnologicamente, integra Bluetooth 5.2 con supporto per i codec SBC e AAC, quindi l'interconnessione con altri dispositivi dovrebbe risultare fluida. Inoltre, la sua classificazione di impermeabilità IPX4 la rende resistente agli spruzzi, anche se non è adatta all’immersione.

Design e materiali: eleganza e praticità

Il design del LinkBuds Speaker colpisce per la sua pulizia e robustezza. La sua struttura combina un tessuto morbido e plastico resistente, alloggiando un tweeter da 16 mm e un driver mid/bass da 48x56 mm. Con una certificazione IPX4, questo speaker può gestire l’acqua, ma non è ai livelli di alcuni modelli waterproof più economici. La dimensione compatta lo rende ideale per un utilizzo in qualsiasi contesto, mentre un laccio in gomma integrato permette di attaccarlo facilmente a oggetti.

Incluso nella confezione, il dock di ricarica dal design elegante non solo sta bene in ogni ambiente, ma assicura anche praticità nell’alimentazione del dispositivo. Un cavo USB-C a USB-A è fornito per la ricarica standard, ma sono compatibili anche altri cavi di ricarica USB-C.

Funzionalità e compatibilità: qualcosa da migliorare

Quando si parla di caratteristiche, il LinkBuds Speaker mostra il suo lato meno forte. Diversi vantaggi tipici dei dispositivi Sony possono essere attivati tramite l'app Sound Connect, tuttavia le opzioni supportate da questo speaker sono limitate. Tra le funzioni disponibili ci sono un equalizzatore personalizzabile, DSEE per l’ingrandimento del suono, impostazioni di potenza e compatibilità con app come Amazon Music e Spotify per la riproduzione automatica.

La varietà di comandi forniti è, invece, soddisfacente. Gli utenti possono gestire facilmente chiamate, assistenza digitale, riproduzione e altre funzioni. I pulsanti hanno una reattività adeguata e sono in grado di gestire sia comandi singoli che multipli con precisione.

Qualità audio: suono bilanciato ma con limitazioni

La qualità audio del LinkBuds Speaker è sicuramente superiore a quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo di dimensioni così contenute. Il design a 360 gradi offre un’esperienza di ascolto immersiva e piacevole, specialmente per brani di genere caldo e neutro. Ascoltando brani di salsa o elettronica, la separazione degli strumenti risalta favorendo un’esecuzione vivace.

Tuttavia, nonostante le buone prestazioni generali, la mancanza di opzioni di personalizzazione audio rappresenta una pecca. L'equalizzatore a cinque bande è piuttosto basilare, e l'impostazione per modificare i bassi non è particolarmente efficace. La mancanza di un mode di potenziamento dei bassi potrebbe deludere chi cerca un'esperienza sonora più intensa.

Autonomia e ricarica: una buona durata

La durata della batteria è tra i punti di forza del LinkBuds Speaker, essendo in grado di offrire fino a 25 ore di riproduzione. Ciononostante, utilizzando funzionalità speciali e volumi elevati, l’autonomia potrebbe ridursi di 3-5 ore. Il caricatore dock e il cavo USB-C offrono un'efficace soluzione di ricarica, mentre la ricarica rapida sembrerebbe garantire un aumento di circa 1,5 ore di ascolto su una ricarica di soli dieci minuti.

Connettività e qualità delle chiamate: margini di miglioramento

Sebbene il Bluetooth 5.2 assicuri una connettività fluida e stabile entro 40 piedi, la qualità delle chiamate risulta sotto la media. Gli utenti riportano che la mia voce risultava troppo acuta e disturbante, nonostante io avessi un buon riscontro su come apparissi. Il LinkBuds Speaker, comunque, offre una funzionalità di connessione multipunto, utile per accoppiare più dispositivi.

Considerazioni finali

Il LinkBuds Speaker di Sony ha rispettato le aspettative, anche se non è riuscito a superarle. Il design robusto e l'ottima autonomia sono elementi positivi, così come la qualità audio più bilanciata rispetto ad altri modelli simili. Tuttavia, le limitazioni nelle funzionalità e la scarsità di opzioni di personalizzazione audio potrebbero non giustificare il prezzo attuale per coloro che non sono ancora parte del mondo Sony. Un eventuale abbassamento del prezzo potrebbe rendere questo speaker un'opzione più allettante per i consumatori in cerca di un dispositivo audio piccolo ma dalla buona resa.