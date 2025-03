Sony lancia le nuove cuffie WF-C710N: miglioramenti e opzioni di colore al prezzo dei modelli precedenti

Sony, un colosso della tecnologia, ha presentato il nuovo modello di cuffie wireless WF-C710N, successore delle popolari WF-C700N. Questi auricolari, pensati per una fascia di prezzo accessibile, promettono di offrire una serie di miglioramenti significativi, compresi un’ottimizzazione della cancellazione attiva del rumore e caratteristiche derivate dai modelli di alta gamma. Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi per i dispositivi elettronici, le WF-C710N saranno disponibili per il preordine al prezzo di 119,99 dollari, garantendo così un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ai loro predecessori.

Migliorie nella cancellazione attiva del rumore

Uno degli aspetti più critici delle cuffie WF-C700N è stata la loro cancellazione attiva del rumore, giudicata insufficiente nella nostra recensione, riuscendo a bloccare solo i suoni a bassa frequenza e i ruggiti di fondo. Sebbene non abbiamo ancora avuto modo di testare le performance delle nuove WF-C710N, Sony ha dichiarato che l’azienda ha lavorato sull’ottimizzazione della funzionabilità della cancellazione attiva del rumore e della modalità di suono ambientale attraverso l’uso di doppi microfoni. Tuttavia, si segnala che non sono installati i processori dedicati alla cancellazione attiva del rumore, presenti invece nei modelli più costosi, lasciando spazio a valutazioni sul reale miglioramento dell’esperienza audio.

Autonomia della batteria incrementata

Un altro elemento interessante delle nuove WF-C710N è l’ampliamento dell’autonomia della batteria. Con la cancellazione attiva del rumore attivata, le cuffie precedenti offrivano 7,5 ore di riproduzione, mentre accoppiate con la custodia di ricarica si arrivava a 15 ore. Per le WF-C710N, l’autonomia è stata estesa a 8,5 ore per gli auricolari singoli, e fino a 30 ore usando la custodia di ricarica. Analogamente, con la cancellazione attiva del rumore disattivata, Sony promette un’autonomia massima di 40 ore, un significativo passo avanti per chi usa frequentemente questi auricolari.

Innovazioni nei comandi e nella sicurezza

Le nuove cuffie Sony si distinguono anche per un importante cambiamento: i tasti fisici utilizzati nei modelli precedenti sono stati sostituiti da sensori touch. Questo rende l’utilizzo delle cuffie più pratico e versatile. Grazie ad un’app mobile, gli utenti possono configurare le funzioni dei sensori, per controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, regolare il volume o avviare l’app musicale preferita. Inoltre, un sensore intelligente interrompe automaticamente la riproduzione quando le cuffie vengono rimosse dalle orecchie, migliorando l’esperienza d’uso. Le cuffie sono inoltre certificate con grado di protezione IPX4, ciò significa che possono resistere a schizzi d’acqua, ma non a immersioni complete e possono connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, facilitando lo switching tra vari apparecchi.

Nuove varianti di colore per un tocco personalizzato

Infine, sul fronte del design, le nuove WF-C710N sono disponibili in varie colorazioni: oltre ai classici nero, bianco e rosa, è stata aggiunta una nuova opzione di blu trasparente, che rende il modello ancora più accattivante. Questa varietà di colori è pensata per soddisfare i gusti diversi degli utenti, aggiungendo un tocco di personalizzazione al dispositivo.

Con queste novità, Sony si prepara a conquistare nuovamente il mercato delle cuffie wireless, puntando su qualità, performance e design accattivante.