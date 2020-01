Sony annuncia un evento per il 6 gennaio. Smartphone improbabili, forse nuovi speaker?

Sony ha confermato la sua presenza al CES 2020 di Las Vegas e ha già annunciato un evento per il 6 gennaio. L’evento avrà inizio alle 17:00 ora locale e sarà trasmesso in streaming.

Nemmeno il tempo di diffondere l’annuncio che i fan hanno già cominciato a chiedersi cosa ci si potrà aspettare da Sony. La storica società ha affermato che verrà svelata “una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora”. Stando alle indiscrezioni, sembra che l’azienda stia lavorando su un nuovo Xperia 3; tuttavia, la compagnia di solito lancia i suoi nuovi telefoni al Mobile World Congress di Barcellona, e non al CES.

Per questo motivo, molti esperti del settore sostengono che Sony potrebbe presentare al CES 2020 dei nuovi televisori, o magari degli altoparlanti di ultima generazione, oppure delle cuffie. La società potrebbe lanciare il successore delle sue popolari cuffie WH-1000XM3: una recente “comparsa” sul sito dell’ente di certificazione FCC suggerisce la possibilità che si chiamino Sony WH-1000XM4.

Al CES dell’anno scorso, Sony ha presentato altoparlanti e TV, mentre Xperia 1 venne lanciato al MWC. La fiera tecnologica del 2019 a Las Vegas ha visto il lancio degli speaker wireless portatili SRS-XB12, SRS-XB22 e SRS-XB32. La società ha inoltre lanciato lo speaker per feste all’aperto GTK-PG10, piuttosto unico, dotato di portabicchieri su un pannello superiore che funge anche da tavolo. Al CES dello scorso anno Sony ha anche annunciato diversi nuovi televisori 8K e 4K, ovvero 8K Z9G, 4K A9G, 4K A8G e 4K X950G. Tutti i nuovi televisori si basano sulla piattaforma Android TV di Google e sono compatibili con AirPlay 2 e HomeKit di Apple, ad eccezione di A8G che non supporta nessuno dei due.

Naturalmente si tratta solo di ipotesi, dato che Sony non ha ancora rivelato nulla in merito all’evento del 6 gennaio. Non resta che attendere lunedì per capire cosa bolle in pentola.