Sony continua a investire nei giochi multiplayer con nuovi progetti eSports in arrivo

Nel mondo dei videogiochi, Sony non si ferma mai e, nonostante il passo falso con Concord, sta preparando nuove iniziative nel settore dei giochi multiplayer. Recenti sviluppi emersi grazie a un'offerta di lavoro pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda, rivelano l'intenzione di lavorare su un titolo multiplayer con forti ambizioni nel panorama eSports. Realizzato con Unreal Engine e pensato per più piattaforme, questo gioco segna la volontà di Sony di proseguire sulla strada dei giochi live service, nonostante le difficoltà affrontate in passato.

Un annuncio promettente

La scoperta di un'offerta di lavoro su Reddit ha suscitato un notevole interesse tra gli appassionati. L'annuncio, proveniente da uno studio di PlayStation non meglio identificato, cerca professionisti con competenze nel settore competitivo e negli eSports, suggerendo chiaramente un focus su un'esperienza di gioco multiplayer intensa e competitiva. Il documento sottolinea che il nuovo membro del team sarà responsabile della direzione del progetto "dal prototipo alla produzione", il che indica che siamo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Un titolo multiplataforma

Uno degli aspetti più significativi dell'annuncio è il chiarimento sulla natura multiplataforma del gioco. Secondo le ultime strategie di Sony, il titolo è progettato per lanciare simultaneamente su PC e sulle console PlayStation, ampliando così il proprio pubblico e offerte di monetizzazione. Questa scelta strategica potrebbe rivelarsi decisiva per il successo commerciale del progetto, assicurando un ampio accesso a diversi gruppi di giocatori.

Sony cerca di riprendersi nel mercato dei game as a service

Malgrado il recente ritiro di Concord, avvenuto quasi subito dopo il lancio, Sony sembra non volere rinunciare alla sua ambizione nel campo dei giochi come servizio. L'esperienza positiva con Helldivers 2, che ha trovato un buon riscontro sia su PS5 che su PC, potrebbe avvalorare la decisione dell'azienda di perseverare in questo segmento di mercato. Inoltre, facendo uso di Unreal Engine come motore grafico, Sony punta a garantire performance elevate e una facilità di sviluppo cross-platform, elementi essenziali per attrarre i giocatori.

Speculazioni sulle caratteristiche del gioco

Le voci nella community dei videogiocatori hanno iniziato a speculare su quali potrebbero essere le caratteristiche del nuovo titolo. Una delle ipotesi più diffuse riguarda un potenziale sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale, un picchiaduro lanciato nel 2012 in un tentativo di emulare il successo di Super Smash Bros. La recente acquisizione di Sony dell'Evolution Championship Series potrebbe dare ulteriore peso a questa teoria, suggerendo l'intenzione di focalizzarsi su titoli che valorizzino il combattimento tra personaggi iconici.

Allo stesso tempo, alcuni utenti hanno espresso rammarico per il progetto cancellato di Twisted Metal, che avrebbe potuto avere una sua utilità in un'offerta simile di gioco. La presenza di Jason Blundell, ex sviluppatore di Call of Duty Zombies, che ha avviato un nuovo studio con membri di Deviation Games, alimenta ulteriormente l’interesse attorno a questo nuovo progetto.

Prospettive per il mercato mobile

Un altro aspetto interessante emerso dall'offerta è il potenziale interesse di Sony nel mercato mobile. L'azienda ha espresso la volontà di esplorare il settore degli smartphone, che rappresenta un'opportunità di crescita significative per il business. Questa espansione potrebbe aprire la porta a nuovi progetti e opportunità in un territorio che per il momento è ancora poco battuto dall'azienda.

Data la fase embrionale del progetto, è probabile che non ci saranno annunci ufficiali nel prossimo futuro. Tuttavia, il vero compito sarà scoprire la formula capace di attrarre un pubblico che, con il passare del tempo, diventa sempre più esigente, in un contesto dove la concorrenza offre già numerose alternative.