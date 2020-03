Solo Apple iPhone 12 Pro e Pro Max riceveranno fotocamere ToF

Sappiamo già che Apple starebbe lavorando su un nuovo iPad Pro con un sensore ToF (vale a dire Time of Flight o Tempo di Volo). In questi giorni grazie al codice di iOS 14 stiamo scoprendo sempre nuove informazioni sui prodotti Apple. Ieri vi abbiamo comunicato che assieme all’iPhone 9 o iPhone SE uscirà anche un modello Pro, esattamente come è successo con l’iPhone 8.

Oggi emergono nuove indiscrezioni secondo le quali due nuovi modelli di iPhone avranno una fotocamera posteriore con sensore ToF.

Apple iPhone 12 Pro e Pro Max riceveranno fotocamere ToF

Il codice iOS 14 analizzato da 9to5Mac include dettagli sui nuovi iPhone che pare abbiano il nome in codice “d5x”.

Questi sono probabilmente i nuovi iPhone 2020, perché la gamma di iPhone del 2019 era stata identificata come d4x nel codice iOS 13.

Nel codice analizzato solo due di questi nuovi modelli di iPhone sono elencati con un sensore di tempo di volo incorporato.

Questo ci porta a credere che stiamo parlando di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

La nuova configurazione della fotocamera includerà probabilmente un sensore 3D time-of-flight, un obiettivo grandangolare, un obiettivo ultra grandangolare e un teleobiettivo. Il sensore del tempo di volo si presterà a nuove funzionalità di realtà aumentata. Il sensore ToF sarà caratterizzato da un proiettore a infrarossi, simile alla fotocamera TrueDepth frontale presente in iPhone X e modelli più recenti.

Sembra, infatti, che Apple stia sviluppando una nuova applicazione di realtà aumentata per iOS 14, che consentirà agli utenti di ottenere maggiori informazioni sul mondo che li circonda tramite AR.

Un altro degli scopi del sensore ToF che possiamo confermare è legato all’app Metro, che sarà in grado di effettuare calcoli precisi di misurazione della distanza.

Fonte 9to5mac