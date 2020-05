SoC Exynos 880 di fascia media è ufficiale con modem 5G integrato

Samsung ha presentato un nuovo processore Exynos su misura per smartphone di fascia media: Exynos 880 che offre un modem 5G integrato e prestazioni più rapide per attività più ”pesanti” come i giochi. Questo SoC è una versione ridotta dell’Exynos 980 che è stato annunciato l’anno scorso e ha debuttato con un nuovo smartphone Vivo che è stato presentato ieri. Ci aspettiamo che anche i futuri telefoni della serie Samsung Galaxy A 5G di fascia media presenteranno al timone il SoC Exynos 880 appena annunciato.

SoC Exynos 880: specifiche tecniche

Il SoC (System on Chip) Exynos 880 è realizzato utilizzando il processo FinFET 8nm ad alta efficienza di Samsung. Ha una CPU octa-core a 64 bit, con due core ARM Cortex-A76 con clock a 2GHz e sei core ARM Cortex-A55 con clock a 1,8GHz. Il chipset è compatibile con la memoria LPDDR4X RAM e UFS 2.1 (e eMMC 5.1). Il nuovo processore Exynos di Samsung utilizza la GPU ARM Mali-G76 MP5 e promette prestazioni di gioco davvero veloci. La GPU, infatti, supporta un display Full HD + da 2520 × 1080 pixel.

La società afferma che il nuovo chipset supporta API e tecnologie di gioco avanzate per ridurre i tempi di caricamento e offrire frame rate elevati. Le funzionalità di connettività di Exynos 880 includono un modem 5G integrato che supporta velocità di download fino a 2,55 Gbps e velocità di upload fino a 1,28 Gbps su reti NR 5G sub-6GHz. La doppia connettività E-UTRA-NR del chipset combina reti LTE 5G e 4G per offrire una velocità di download fino a 3,55 Gbps e una velocità di upload fino a 1,38 Gbps.

Parlando di fotocamere, questo chip può supportare una fotocamera singola fino a 64 MP o doppia fotocamera da 20 MP. Inoltre, supporta la registrazione video 4K a 30 fps con codifica e decodifica HEVC (H.265), H.264, VP9. Altre caratteristiche del SoC Exynos 880 includono Wi-Fi dual-band b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, radio FM, GPS, GLONASS, e porta USB Type-C. Il chipset è già in produzione di serie e Vivo ha utilizzato Exynos 880 nel suo nuovo smartphone, il Vivo Y70s, un dispositivo 5G di fascia media già ufficializzato per il mercato cinese.

Fonte Sammobile