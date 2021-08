Snapdragon 898 avrà una GPU al “top”: su quale smartphone debutterà?

Snapdragon 888 è senza dubbio il processore più prestante tra quelli proposti da Qualcomm, capace di alimentare i principali top di gamma presentati negli ultimi tempi dai produttori che operano nel settore degli smartphone mobile, garantendo performance di livello assoluto.

Nonostante si tratti di un processore già molto potente, sembra che il suo successore sarà in grado di offrire prestazioni ancora migliori, almeno stando alle indiscrezioni trapelate online che riguardano proprio il prossimo chip di punta di Qualcomm.

Il direttore generale del Mobile Business Group di Lenovo in Cina, Chen Jin, afferma che il processore Snapdragon 898 avrà una GPU molto migliorata. In un post pubblicato sulla nota piattaforma social Weibo, Jin ha praticamente svelato l’imminente Lenovo Legion 3 Pro, affermando che il dispositivo verrà fornito con “le migliori capacità di ottimizzazione del settore”.

Jin non si è “contenuto” e ha svelato anche il nome in codice del nuovo chip del produttore statunitense, che sarebbe SM8450. Il fatto che un dirigente ufficiale di una così grande azienda tecnologica si sia spinto così tanto nelle rivelazioni in pubblico non è qualcosa che si vede tutti i giorni: tuttavia, proprio questo “entusiasmo” lascia presupporre che Snapdragon 898 sarà davvero in grado di garantire miglioramenti significativi nel reparto grafico.

Ma quale sarà la GPU di Snapdragon 898? Stando alle indiscrezioni si tratta della Adreno 730, un nome che sembra caratterizzare un significativo balzo in avanti rispetto alla GPU Adreno 660 che abbiamo visto accompagnare il processore Snapdragon 888.

Nelle ultime settimane sono cominciate a comparire online diverse informazioni sul nuovo processore. Il famoso leaker Evan Blass ha fatto trapelare diversi dettagli, a cominciare dal fatto che il chip Snapdragon 898 dovrebbe essere strutturato con dei core Qualcomm Kryo 780 costruiti sull’architettura ARM Cortex V9. L’architettura ARMv9 offre maggiore sicurezza, elaborazione vettoriale, apprendimento automatico ed elaborazione del segnale digitale: per farla breve, un’evoluzione importante rispetto alla precedente architettura ARMv8.

Secondo quanto riferito dall’ormai celebre forum di sviluppatori XDA, il prossimo processore Snapdragon 898 sarà composto da tre core CPU in una configurazione 1 x 3 x 4: dovrebbero essere presenti un Cortex-X2, tre Cortex-A710 e quattro architetture Cortex-A510 ARMv9.

Quali saranno i primi telefoni alimentati con Snapdragon 898? Le ultime voci suggeriscono che la futura serie Samsung Galaxy S22 potrebbe utilizzare questo processore al posto della prossima CPU Exynos dell’azienda sudcoreana, realizzata in collaborazione con AMD: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

