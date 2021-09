Snapdragon 898 compare su Geekbench (ed è davvero potente)

Da diverse settimane si fa un gran parlare del prossimo chip di fascia alta di Qualcomm, che dovrebbe chiamarsi Snapdragon 898. D’altronde, già con Snapdragon 888 il produttore statunitense ha ampiamente dimostrato tutta la propria potenzialità, ed è per questo che gli esperti del settore (e ovviamente anche gli utenti) non vedono l’ora di sapere cosa è capace di fare il nuovo processore.

La voglia di informazioni potrebbe essere soddisfatta, dato che il chip sembra essere stato individuato per la prima volta sul sito di benchmarking Geekbench.

Il leaker Abhishek Yadav, che si è imbattuto per primo nell’elenco relativo al nuovo chip di Qualcomm, ha affermato che Snapdragon 898 è stato prodotto con il processo di produzione a 4 nm di Samsung. Un aspetto già noto, anche se al momento non si conosce ancora molto sul nodo a 4 nm di Samsung, tranne per il fatto che si tratta di un miglioramento rispetto alla tecnologia a 5 nm dell’azienda sudcoreana e che sarà in grado di garantire prestazioni migliori.

L’ultimo elenco di Geekbench sembra riguardare un telefono Vivo con nome in codice V2102A, che apparentemente funziona con Android 12 come sistema operativo. Il chip presenta una GPU Adreno 730, che stando a quanto affermato di recente da un dirigente Lenovo si tratterà di un aggiornamento significativo rispetto alla GPU Adreno 660 che abbiamo visto con Snapdragon 888.

Il chip Snapdragon 898 visto sul sito web di benchmarking ha un core – presumibilmente Arm’s Cortex-X2 – con clock a 2,42 GHz, tre CPU di fascia media – quasi sicuramente Arm’s Cortex-A710 – con frequenze fino a 2,17 GHz e quattro core ad alta efficienza – probabilmente il Cortex-A510 – funzionante a 1,79 GHz.

In teoria, i core sono in grado di raggiungere velocità molto più elevate, ed è per questo che i punteggi single-core e multi-core del chip – rispettivamente di 720 e 1.919 – non devono essere considerati dirimenti in merito alle presunte performance del processore Snapdragon 898.

Infine, non si può non escludere che il chip in questione non sia Snapdragon 898, anche perché sembra basato sulla vecchia architettura ARMv8 e non sugli ultimi design v9.

