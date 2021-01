Snapdragon 870, ufficiale il nuovo chip di Qualcomm per i top di gamma “più economici”

La pandemia di coronavirus ha inevitabilmente comportato una serie di problemi molto pesanti anche al settore tecnologico. Sul fronte smartphone, ad esempio, la recessione economica ha portato gli utenti di ogni angolo del mondo a cercare dispositivi un pò più economici, tralasciando i top di gamma tradizionali.

Qualcomm, un produttore molto attento a questi aspetti, ha compreso la situazione attuale, ed è per questo che ha voluto annunciare il lancio di quella che sembra essere davvero la piattaforma perfetta per i prossimi flagship Android dal prezzo un pò più basso. Parliamo di Snapdragon 870 5G, che si presenta come successore del chip Snapdragon 865+.

Snapdragon 870 introduce core prime CPU Kryo 585 potenziati con clock fino a 3,2 GHz, rispetto ai 3,1 GHz del passato. Viene mantenuto il modem Snapdragon X55 5G che è stato utilizzato in moltissimi dispositivi Android lo scorso anno, pertanto non sembrano esserci dubbi sulla conferma del supporto per le reti 5G Sub-6GHz e mmWave.

Qualcomm continua a concentrarsi anche sul fronte del gaming. La piattaforma Snapdragon 870 incorpora ancora una volta l’esperienza di gioco Snapdragon Elite, che consente il “rendering a livello di desktop” e la “grafica iperrealistica”. Il processore è abbinato alla GPU Adreno 650 e alla possibilità di aggiornare le unità GPU senza aggiornare il sistema operativo. Qualcomm ha poi incluso anche alcune interessanti funzionalità, come ad esempio Game Smoother e Adreno Fast Blend, che garantiscono un’esperienza di gioco più fluida.

Anche il resto delle specifiche di Snapdragon 870 5G non sono diverse da quelle apprezzate sul chip Snapdragon 865+ di generazione precedente. L’unica differenza, a parte la velocità di clock della CPU, si trova nel reparto Wi-Fi. Mentre Snapdragon 865+ offriva il supporto per le reti Wi-Fi 6E, che abilita il supporto Wi-Fi su reti a 6 GHz più veloci, Snapdragon 870 fa un passo indietro e funziona solo con il più tradizionale standard Wi-Fi 6 (2,4 GHz e 5 GHz).

Qualcomm afferma di aver lavorato a fondo per la realizzazione di Snapdragon 870 con l’obiettivo di soddisfare al meglio le aziende che operano nel settore degli smartphone mobile e di conseguenza anche gli utenti. I primi smartphone con Snapdragon 870 saranno annunciati alla fine di questo trimestre: saranno telefoni OnePlus, Oppo, Motorola e Xiaomi.

Kinder Liu, Chief Operating Officer di OnePlus, afferma che il marchio non vede l’ora di “offrire velocità 5G fulminee ed esperienze mobili ultra fluide a più utenti” grazie alla nuova piattaforma di Qualcomm. OnePlus non ha rivelato quale dispositivo utilizzerà il nuovo processore, anche se tutti gli indizi portano allo smartphone OnePlus 9E, che dovrebbe essere svelato a fine marzo insieme a OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (alimentati invece con il potente Snapdragon 888, ndr).

Motorola ha invece fatto sapere di volersi impegnare nel “fornire innovazioni significative che contano”. Con questa nuova piattaforma, il famoso brand spera di rafforzare il suo impegno nei confronti del 5G man mano che le reti si espandono in tutto il mondo. Il mese scorso, il marchio di proprietà di Lenovo si è impegnato ad introdurre i processori Snapdragon 800 nella serie Moto G. Anche per questo, gli esperti del settore pensano che l’azienda potrebbe destinare il nuovo Snapdragon 870 al Motorola Nio da poco trapelato online.

Oppo e Xiaomi sono le altre due aziende candidate a lanciare smartphone con processore Snapdragon 870. Per quanto riguarda Oppo, la probabilità più alta di ottenere questo nuovo processore ce l’ha il Find X3 Neo. Xiaomi, invece, potrebbe utilizzare lo Snapdragon 870 per alimentare il prossimo Redmi K40. Negli ultimi giorni sono circolate voci su una variante più economica, ed è per questo che la società di Pechino pare abbia valutato positivamente il nuovo chip di Qualcomm per il suo telefono.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena