Snapdragon 865+ è ufficiale: Qualcomm presenta il nuovo processore per la fascia alta

Qualcomm Snapdragon 865+ è ufficiale. Il nuovo processore, lungamente atteso, è stato lanciato dall’azienda come versione aggiornata del suo già eccellente SoC Snapdragon 865.

La società afferma che il nuovo chip, abilitato al 5G, offre prestazioni evolute su tutta la linea, il che significa una migliore connettività 5G, prestazioni complessive decisamente più elevate e una migliore efficienza della batteria. Snapdragon 865+ è inoltre dotato di driver GPU aggiornabili e supporto per gameplay fino a 144Hz. Inoltre, Qualcomm ha annunciato che l’Asus ROG Phone 3 – che verrà ufficializzato il 22 luglio, ndr – sarà il primo smartphone ad essere alimentato con questo processore. Nel terzo trimestre di quest’anno verranno annunciati altri dispositivi con questo nuovo chip: tra questi dovrebbe esserci il Lenovo Legion Gaming Phone, altro dispositivo pensato appositamente per i videogiocatori.

Il SoC Snapdragon 865+ si basa sul processo a 7 nm e viene fornito con il core della CPU Qualcomm Kryo 585 con velocità di clock fino a 3,1 GHz.

Qualcomm afferma che l’installazione Kyro 585 offre un aumento delle prestazioni del 10% rispetto a Snapdragon 865. L’ultimo chipset viene fornito con la GPU Adreno 650, anche in questo caso il 10% più veloce della GPU presente nel chip Snapdragon 865.

Il motore Qualcomm AI di quinta generazione è apparentemente due volte più potente della versione precedente e offre una migliore efficienza della batteria.

In termini di connettività, Snapdragon 865+ supporta il 5G con il sistema modem-RF Qualcomm Snapdragon X55 che dovrebbe garantire velocità fino a 7,5 Gbps. Snapdragon 865 Plus include anche il funzionamento a 6 GHz (Wi-Fi 6E), il supporto per Bluetooth v5.2, NFC, Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS e altro.

In termini di tecnologia di visualizzazione, il SoC Snapdragon 865+ può supportare 4K a 60Hz e risoluzione QHD + a 144Hz. Sono supportati anche HDR10, HDR10 +, profondità di colore fino a 10 bit e gamma di colori Rec2020. Il nuovo SoC supporta anche la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+.

