Snapdragon 865, Qualcomm conferma l’utilizzo in 70 smartphone

Qualcomm ha presento Snapdragon 865 alla fine dello scorso anno e finora lo abbiamo visto solo in alcuni smartphone diversi tra cui la serie Galaxy S20 di Samsung. Nei prossimi mesi, però, si prevede che saranno in arrivo altri dispositivi con a bordo il nuovo processore.

Qualcomm è un’azienda leader nel campo della tecnologia wireless e ha un ruolo importante nello sviluppo, nel lancio e nell’espansione del 5G nei dispositivi mobile.

Ricordiamo che la piattaforma Snapdragon 865 è una tra le più avanzate al mondo ed è stata progettata per offrire connettività e prestazioni richiesti per i prossimi dispositivi di punta Android che avranno connettività 5G.

Snapdragon 865: in 70 smartphone

In un comunicato stampa ufficiale, Qualcomm rivela che attualmente ci sono oltre 70 dispositivi diversi che usciranno nel mercato utilizzando la piattaforma Snapdragon 865. Infatti, più il 5G aumenterà la sua diffusione maggiori saranno i dispositivi che utilizzeranno il modem X55 di Qualcomm.

Ricordiamo che l’azienda rifornisce la maggior parte degli smartphone di punta nel settore Android, tra cui i nuovi dispositivi Samsung e Xiaomi.

Nel lista condivisa da Qualcomm possiamo trovare dispositivi non ancora nel mercato e addirittura dispositivi non ancora ufficialmente annunciati dalle aziende.

Ecco quindi i nomi dei dispositivi:

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10* and Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Molti di questi smartphone sono ormai noti, altri invece è la prima volta che vengono menzionati come: ROG Phone 3 e ZenFone 7 di ASUS.

Dalla lista sono, invece, grandi assenti i prossimi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro che dovrebbero essere lanciati ad aprile.

Fonte 9to5google