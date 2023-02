Snapdragon 8 Gen 3 già quest'anno? I fan di Samsung ci sperano

Lo scorso 1 febbraio, in occasione dell'evento Unpacked in cui Samsung ha mostrato al mondo i suoi Galaxy S23, l'attenzione principale degli esperti del settore e ovviamente dei fan del colosso di Seul è stata per il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm: si è trattato infatti di un chip personalizzato, realizzato appositamente dal produttore statunitense per i Galaxy S23 e denominato Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

Come sanno bene i fan di Samsung, questo chip che alimenta i Galaxy S23 è una versione overcloccata del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 standard, pertanto potrebbe benissimo essere il modello Snapdragon 8+ Gen 2. Ma quindi Qualcomm ha intenzione di 'saltare' la versione Plus di Snapdragon 8 Gen 2? Sul web è appena trapelata un'indiscrezione che riguarda proprio questo aspetto.

Secondo quanto riportato da un noto leaker sulla piattaforma social cinese Weibo (tramite ITHome), Qualcomm potrebbe lanciare il processore Snapdragon 8 Gen 3 prima del previsto. Di solito, l'azienda americana tiene un vertice a dicembre per svelare il suo chipset di nuova generazione, ma stando ai rumors questa volta l'annuncio potrebbe arrivare già entro la fine di ottobre 2023.

Inoltre, il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe includere una nuova configurazione. Il nome in codice ipotizzato per l'8 Gen 3 è "Lanai" e viene fornito con il numero di modello interno SM8650. Questo chipset può essere fornito con una configurazione core 1+5+2 diversa dalla configurazione core 1+4+3 che abbiamo avuto modo di vedere su Snapdragon 8 Gen 2. Questa nuova configurazione core su Snapdragon 8 Gen 3 sembra in grado di aumentare l'efficienza energetica del 20%: una versione modificata di questo chip potrebbe essere utilizzata in vari telefoni Samsung, tra cui Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Ma allora vedremo o no un chip Snapdragon 8 Gen 2 Plus? Su questo, almeno per ora, non ci sono informazioni concrete, così come è ancora da prendere con le pinze l'indiscrezione relativa al lancio del chipset Snapdragon 8 Gen 3 già entro il 2023.