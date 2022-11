Snapdragon 8 Gen 2, una variante del nuovo chip per i Galaxy S23

Qualcomm ha annunciato ufficialmente il chipset di punta Snapdragon 8 Gen 2 all'inizio di questa settimana, che si presenta con caratteristiche davvero da urlo e che andrà ad alimentare alcuni top di gamma già entro la fine di quest'anno.

Tuttavia, fin dal primo minuto successivo all'annuncio del produttore statunitense di chip, il pensiero di moltissimi appassionati ed esperti del settore è andato ai Galaxy S23, la prossima serie di telefoni che Samsung presenterà ufficialmente all'inizio del 2023 (presumibilmente tra gennaio e febbraio, come consuetudine).

Come era facile immaginare, anche i telefoni Galaxy S23 di Samsung verranno equipaggiati con l'ultimissimo processore appena lanciato da Qualcomm, che assicurerà a questi prodotti un livello prestazionale davvero notevole. Inoltre, la bella novità è che il chipset prodotto da Qualcomm alimenterà anche la gamma di telefoni Galaxy S23 che verrà lanciata nei mercati europei: per farla breve, il colosso di Seul ha deciso di mettere finalmente un punto alla divisione tra Snapdragon ed Exynos in base ai mercati, anche dopo la valanga di critiche piovute sull'azienda sudcoreana da parte degli utenti europei, insoddisfatti dalle prestazioni del chip proprietario di Samsung.

Qualcomm ha avuto cose molto interessanti da dire sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 durante lo Snapdragon Summit. La società americana ha rivelato la configurazione del core della CPU, le frequenze e i presunti miglioramenti delle prestazioni e dell'efficienza energetica. Inoltre, Qualcomm ha anche parlato delle capacità del chipset per la fotografia mobile e della nuova GPU Adreno 740 con supporto Vulkan 1.3.

In più, come ricordato anche da SamMobile, esiste la concreta possibilità che il Galaxy S23 di Samsung possa beneficiare di una variante esclusiva di Snapdragon 8 Gen 2, probabilmente caratterizzata da una migliore ottimizzazione. Samsung è ora anche partner di presentazione per la serie Snapdragon Pro 2023, il che significa che la gamma Galaxy S23 dovrebbe essere pronta ad affrontare qualsiasi sfida legata al gaming.