Snapdragon 8 Gen 2 è ufficiale: sugli smartphone già a fine 2022

Qualcomm ha presentato ufficialmente nelle scorse ore il chipset Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo Applications Processor (AP) all'avanguardia progettato dall'azienda con sede a San Diego. Dotato di ciò che Qualcomm chiama "Intelligenza Artificiale rivoluzionaria", il SoC sarà utilizzato da produttori come ASUS ROG, HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU e ZTE. I dispositivi alimentati dal nuovo chipset inizieranno a essere disponibili per i consumatori entro la fine di quest'anno.

Anche i telefoni della serie Galaxy S23 verranno alimentati con il processore Snapdragon 8 Gen 2 ed è una splendida notizia per tutti i fan di Samsung, che non vedono l'ora di avere tra le mani i nuovi prodotti per godere delle prestazioni garantite da questo chip.

Snapdragon 8 Gen 2 sarà prodotto da TSMC utilizzando il suo nodo di processo a 4 nm. Chris Patrick, vicepresidente senior di Qualcomm, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: "Abbiamo l'obiettivo di consentire alle persone di fare di più, quindi progettiamo Snapdragon con l'utente al centro. Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023. Snapdragon 8 Gen 2 offre un'intelligenza artificiale rivoluzionaria, connettività senza precedenti e un gameplay di grandissimo livello, consentendo ai consumatori di migliorare ogni tipo di esperienza sul loro dispositivo più affidabile".

Qualcomm afferma che il chip Snapdragon 8 Gen 2 fornirà prestazioni AI fino a 4,35 volte più veloci rispetto al chip precedente. Inoltre sarà il primo chip Qualcomm a supportare una fotocamera sempre sensibile basata sull'intelligenza artificiale. La società aggiunge che il chip "utilizza una rete neurale AI per rendere la fotocamera contestualmente consapevole di volti, tratti del viso, capelli, vestiti, cieli e altro ancora, ottimizzandoli individualmente in modo che ogni dettaglio riceva una messa a punto professionale personalizzata dell'immagine".

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 utilizza un'architettura a 64 bit con un core Prime (Cortex-X3) che funziona a una velocità di clock fino a 3,2 GHz. I quattro core Performance funzionano a una velocità di clock fino a 2,8 GHz e il chip contiene tre core Efficiency che funzionano a una velocità di clock fino a 2,0 GHz.

Il nuovo SoC supporterà l'acquisizione di foto fino a 200 MP e l'acquisizione di video HDR 8K in HDR a 10 bit. Anche l'audio viene migliorato grazie allo streaming di musica senza perdita di dati e alle funzionalità del suono spaziale con tracciamento della testa. In questo modo sarà possibile immergersi nel suono surround che consente agli utenti di sentire come se il suono provenisse da un punto specifico attorno a loro.

Il chip include l'ultima versione aggiornata della GPU Adreno che assicura prestazioni più veloci del 25%. Con l'aggiunta della CPU Kryo, inoltre, Qualcomm afferma di aspettarsi un miglioramento dell'efficienza energetica fino al 40%.

Il produttore statunitense definisce infine Snapdragon 8 Gen 2 la piattaforma 5G più avanzata con "connettività senza pari garantita dai supporti 5G, Wi-Fi e Bluetooth".

Anche dal punto di vista della sicurezza l'ultimo chip di Qualcomm sembra davvero poter assicurare il meglio. "La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 è salvaguardata con Snapdragon Secure, che offre le ultime novità in termini di isolamento, crittografia, gestione delle chiavi e molto altro ancora, il tutto progettato in modo complesso per proteggere i dati e la privacy degli utenti - fa sapere la stessa azienda - Questo livello premium di protezione limita l'esposizione e lo sfruttamento dei dati su dispositivi alimentati con Snapdragon 8 Gen 2".

Qualcomm non dimentica la batteria del telefono, motivo per cui Snapdragon 8 Gen 2 verrà fornito con la tecnologia Qualcomm Quick Charge 5. In più, Snapdragon Elite Gaming ha nuove interessanti funzionalità, tra cui il ray tracing accelerato avanzato che aggiunge luce, riflessi e illuminazioni più realistici ai giochi per dispositivi mobili.