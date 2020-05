Snapdragon 768G, ufficiale il nuovo chip di Qualcomm: si punta tutto su 5G e gaming

Qualcomm ha appena lanciato un nuovo processore, che va subito ad alimentare uno dei nuovi dispositivi appena ufficializzati da Redmi.

Stiamo parlando di Snapdragon 768G, che viene implementato sul Redmi K30 5G Racing Edition, noto anche come Redmi K30 5G Extreme Edition. Lo Snapdragon 768G 7nm è di fatto un’evoluzione dello Snapdragon 765G 7nm: l’obiettivo di Qualcomm con questo chip è quello di rendere il 5G più accessibile a livello globale.

L’azienda statunitense afferma che Snapdragon 768G è progettato per “prestazioni di livello superiore che consentono esperienze di gioco intelligenti e coinvolgenti con l’integrazione di un 5G veramente globale”. Con questo nuovo processore vengono quindi garantiti degli importanti miglioramenti delle prestazioni rispetto a quanto visto su Snapdragon 765G, come ad esempio una maggiore velocità di clock e migliori prestazioni della GPU.

Venendo alle specifiche, Qualcomm Snapdragon 768G è un SoC octa-core con due core CPU Kryo 475 (ARM Cortex-A76). La velocità di clock del core Prime è fino a 2,8 GHz, leggermente più veloce rispetto ai 2,4 GHz dello Snapdragon 765G. Il secondo core Kryo 475 ha un clock a 2.4GHz, rivela Anandtech, aggiungendo che gli ultimi 6 core (ARM Cortex-A55) sono clock a 1.8GHz. In confronto, il secondo core Kryo 475 dello Snapdragon 765G aveva un clock a 2,2 GHz, mentre i sei core Cortex-A55 avevano la stessa velocità di clock di 1,8 GHz.

La GPU Qualcomm Adreno 620 presente nello Snapdragon 768G offre un aumento delle prestazioni fino al 15% rispetto alla GPU presente nello Snapdragon 765G. Snapdragon 768G è dotato delle funzionalità di gioco Snapdragon Elite per un gameplay più fluido e dettagli ottimizzati. Dettagli che evidenziano come l’intenzione di Qualcomm fosse proprio quella di garantire la migliore esperienza possibile agli appassionati di gaming, un settore ormai in notevole espansione.

Il sistema Modem-RF Snapdragon X52 5G presente nello Snapdragon 768G supporta tutte le regioni chiave e le bande di frequenza “tra cui 5G mm Onda e sub-6 GHz, modalità 5G SA e NSA, TDD e FDD con Dynamic Spectrum Sharing (DSS), roaming globale 5G e supporto per multi-SIM”. Ciò consentirà al chipset di connettersi alle reti 5G in un numero maggiore di aree.

Infine, il Qualcomm Snapdragon 768G ha un processore di segnale d’immagine Spectra 355 (ISP), con supporto per fotocamera fino a 192 megapixel. Il SoC supporta display full-HD + fino a 120Hz e display QHD + fino a 60Hz.

Fonte Gadgets360