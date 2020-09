Snapdragon 750G, ecco il nuovo processore di Qualcomm: prestazioni migliorate

Qualcomm ha annunciato il suo ultimo processore Snapdragon per la serie 7. Il produttore statunitense ha infatti ufficializzato Snapdragon 750G, che presenta un modem X52 5G integrato con supporto per mmWave e sub-6GHz 5G, oltre a CPU e prestazioni grafiche migliorate rispetto allo Snapdragon 730G. Il supporto 5G è ovviamente un dettaglio molto importante, dato che nei prossimi anni l’espansione della rete di ultima generazione sarà enorme.

Il nuovo chip, destinato ai telefoni di fascia medio-alta, è effettivamente una versione modernizzata del 730G, con una nuova GPU Adreno 619 che dovrebbe riuscire a garantire – a detta di Qualcomm, ndr – prestazioni di rendering grafico fino al 10% migliori. A bordo del chip troviamo anche una CPU Kryo 570 aggiornata, con un 20% miglioramento delle prestazioni rispetto al Kryo 470 del 730G.

Snapdragon 750G presenta anche altri miglioramenti che sono derivati ​​dai chip più recenti e dalle prestazioni più elevate di Qualcomm, come il motore AI di quinta generazione dell’azienda, che secondo l’azienda offre un aumento del 20% delle prestazioni relative all’intelligenza artificiale: un esempio è la funzionalità della fotocamera AI o la traduzione vocale.

In più, Snapdragon 750G è un processore pensato e realizzato per garantire un’esperienza eccellente in termini di gaming. L’aumento delle prestazioni va proprio in questa direzione, e non si può non menzionare anche l’introduzione della modalità Game Color Plus, che eleva notevolmente i colori e fa sì che i videogiocatori possano godere di una qualità delle immagini nettamente più alta.

Qualcomm afferma che i primi dispositivi alimentati con il nuovo processore Snapdragon 750G dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2020, anche se finora non sappiamo quali aziende lo lanceranno per prime sui loro prodotti. L’unica indiscrezione riguarda Xiaomi, che ha già fatto sapere di essere al lavoro su un futuro dispositivo che dovrebbe essere alimentato con il nuovo chipset.

Fonte The Verge