Un utente “smonta” l’iPhone 12 Pro Max (da oggi in vendita) e conferma i sospetti sulla batteria

La giornata di oggi è certamente una delle più attese da coloro che non vedono l’ora di avere tra le mani il più “prestante” dei modelli di iPhone 12 presentati da Apple nelle scorse settimane.

E’ il grande giorno dell’iPhone 12 Pro Max, che è stato letteralmente smontato da un utente “anonimo” – che ha un account sul social cinese Weibo, ndr – rivelando la capacità della batteria: un dettaglio che Apple non svela mai ufficialmente.

La batteria a forma di L dell’iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici ha una capacità di 3.687 mAh, proprio come emerso nelle indiscrezioni più recenti. Apple ha dotato il suo predecessore, l’iPhone 11 Pro Max, di una cella più grande da 3.969 mAh, anche se quel telefono ha un display più piccolo da 6,5 ​​pollici ed è solo LTE.

Nello smontaggio è apparso anche evidente come le dimensioni della scheda madre di iPhone 12 Pro Max siano le stesse di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Durante il processo sono stati scoperti anche altri elementi interni, anche se l’utente non ha condiviso alcuna informazione a riguardo.

Stando a quanto emerso online, la serie iPhone 12 non presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz a causa dei problemi di durata della batteria, dato che il 5G è una sorta di divoratore di energia: per questo motivo, Apple non voleva aumentare i consumi aggiungendo un’elevata frequenza di aggiornamento al mix. Tutti i modelli hanno capacità inferiori rispetto alle controparti dell’anno scorso, presumibilmente perché Apple conta sul suo A14 Bionic per migliorare l’efficienza energetica.

Il chip è stato apparentemente prodotto utilizzando il processo a 5 nm della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company che offre un miglioramento delle prestazioni del 15% o una riduzione del 30% del consumo energetico. I nuovi telefoni hanno anche una funzione chiamata Smart Data Mode che passa automaticamente tra 4G e 5G a seconda dell’attività da svolgere.

Il test della batteria eseguito da Phone Arena ha inoltre dimostrato che l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 non offrono esattamente una durata della batteria “da capogiro”, e sarebbe interessante vedere come se la cava su questo aspetto l’iPhone 12 Pro Max.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena