Smartwatch Amazfit Ares in arrivo il 19 maggio con 70 attività

Huami, la consociata di smart wearable di Xiaomi, terrà un evento la prossima settimana per presentare il suo ultimo smartwatch soprannominato Amazfit Ares. Huami ha condiviso la notizia tramite un post pubblicato dal profilo ufficiale Huami nel social network cinese Weibo. Grazie a questo post, possiamo dare un primo sguardo al dispositivo e conoscere alcune delle funzionalità incluse.

Smartwatch Amazfit Ares in arrivo il 19 maggio

Dopo aver presentato all’inizio di quest’anno Amazfit T-Rex, HUAMI si presta a ufficializzare uno smartwatch adatto a coloro che amano fare sport. La data da segnarsi è quella del 19 maggio quando l’azienda cinese presenterà il suo nuovo smartwatch Amazfit Ares. La società ha confermato che il dispositivo avrà incluse 70 attività sportive e la funzione Firsbeat che è già presente nella maggior parte degli smartwatch Amazfit. Firstbeat include un’analisi a livello professionale e approfondita di parametri come: VO2Max, Exercise Effect (efficacia dell’allenamento), Exercise Load (il carico) e Recovery Time Data (i tempi di recupero).

Inoltre, il CEO di Huami Huang Wang ha anche pubblicato un’altra immagine dell’orologio che rappresenta lo stesso modello ma questa volta di colore verde scuro. Questo dettaglio ci fa pensare che possiamo aspettarci l’orologio sia disponibile in diversi colori. Il mese scorso Wang ha anche affermato che lo stile urbano dell’Amazfit Ares è stato studiato in seguito al feedback avuto da gli utenti che sentivano di aver bisogno di un orologio sportivo con un aspetto distintivo. Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito e ci aspettiamo di ottenere maggiori dettagli con l’avvicinarsi della data di lancio.

Fonte Fonearena