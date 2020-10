Quali smartphone Samsung riceveranno Android 11 con One UI 3.0?

Per Samsung, che è uno dei produttori principali che rilascia una grande quantità di smartphone ogni anno per tutte le fasce del mercato, implementare le nuove versioni di Android su tutti i propri device non è certo un’operazione così semplice.

Avere così tanti dispositivi significa che c’è bisogno di molto tempo per far sì che ognuno di essi sia in grado di ricevere un importante aggiornamento Android. Normalmente, prima che l’azienda con sede a Seul riesca a completare le “release” di Android 11 per tutti i suoi telefoni, Google annuncia, e talvolta rilascia, la prossima versione del robottino verde: uno scenario che si verifica puntualmente, anno dopo anno.

Anche in questo “tribolato” 2020 le cose non sono andate diversamente. Samsung deve ancora implementare Android 10 su alcuni suoi smartphone, ma i tablet Galaxy risultano già idonei per l’aggiornamento ad Android 11 e nel giro di poco lo saranno anche i top di gamma, senza dimenticare che ormai si parla solo dell’undicesima versione del sistema operativo di Google.

Molto probabilmente Android 11 sarà accompagnato dalla personalizzazione One UI 3.0 e, sebbene al momento non sappiamo quali siano le caratteristiche che Samsung ha pensato per strutturare questa interfaccia utente, oltre a ciò che sarà integrato in Android 11, è già possibile affermare con precisione quali saranno i dispositivi del colosso di Seul che otterranno la prossima versione di Android.

L’elenco si basa sulla politica di Samsung di fornire due importanti aggiornamenti Android a tutti i suoi dispositivi e tre aggiornamenti principali per i dispositivi di punta e di fascia media: ciò significa che i device che hanno ottenuto Android 9 Pie o Android 10 riceveranno quasi certamente anche Android 11.

Di seguito la lista dei prodotti che otterranno Android 11 con One UI 3.0:

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e / S10 / S10 + / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE / 5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy S20 FE

Galaxy Fold (LTE / 5G)

Galaxy Z Flip (LTE / 5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7 +

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

Fonte Sammobile