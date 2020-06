Nuovo smartphone Redmi con Dimensity 1000+ arriverà tra due mesi

MediaTek ha rilasciato lo scorso anno la sua serie Dimensity con diversi chip che hanno in dotazione il modem 5G e sono dual-SIM. Tuttavia, dobbiamo ancora vedere una grande adozione di questi chip da parte degli OEM. Ultimamente, le aziende hanno iniziato ad utilizzare Dimensity 800, ma ci sono ancora solo due portatili con Dimensity serie 1000. Il numero, però, dovrebbe aumentare presto poiché il primo smartphone Dimensiy 1000+ (Plus) di Redmi sarà lanciato tra circa due mesi secondo quanto rifierito da Digital Chat Station su Weibo.

Nuovo smartphone Redmi con Dimensity 1000+

MediaTek non è stata al passo del suo principale concorrente Qualcomm negli ultimi anni. Dallo scorso anno, il chipmaker taiwanese ha iniziato ad annunciare nuovi chip Helio G e Dimensity 5G orientati a dispositivi adatti ai giochi.

Il SoC Dimnesity 800 può essere trovato in un diversi dispositivi come Huawei Enjoy Z 5G, ZTE Axon 11 SE, Oppo A92s e molti altri. La serie Dimensity 1000, invece, è limitata a solo due telefoni: Oppo Reno 3 5G (Dimensity 1000L) e iQOO Z1 5G (Dimensity 1000+). Se osserviamo bene, però, dobbiamo ancora vedere un telefono con Dimensity 1000 standard.

Detto questo, Xiaomi (Redmi) ha solo due dispositivi MediaTek 5G: il Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G lanciati di recente. Tuttavia pare che Redmi potrebbe lanciare il suo primo smartphone alimentato da Dimensity 1000+ (Plus) nei prossimi due mesi. La notizia proviene dal noto e affidabile leaker Digital Chat Station che ha condiviso l’informazione sul social network cinese, Weibo.

Questo portatile potrebbe essere quello con il numero di modello M2006J10C, che è stato recentemente rilevato sul sito cinese 3C con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Come da indiscrezioni in circolazione, lo smartphone potrebbe essere dotato di un pannello LCD a 144Hz insieme a un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Sfortunatamente, il nome di questo telefono è un mistero al momento. Si dice che possa essere Redmi K40, un successore diretto di Redmi K30 5G, ma non avendo notizie in merito potrebbe anche essere una nuova serie.

Fonte gizmochina