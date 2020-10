I prossimi smartphone pieghevoli di Samsung potrebbero avere i LED di notifica

Non vediamo troppi LED di notifica sugli smartphone moderni ed è un peccato. Il pratico “flasher” riesce a fornire informazioni immediate agli utenti senza la necessità di accendere uno schermo. Un’agevolazione non da poco, che tuttavia potremmo tornare ad apprezzare con la prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung.

Stando a quanto emerso in un brevetto depositato dall’azienda coreana (reso pubblico dal portale LetsGoDigital, ndr), Samsung potrebbe aggiungere una “striscia LED” alla cerniera dei suoi telefoni pieghevoli. Il brevetto in questione utilizza il Galaxy Z Fold 2 come modello, ma questa tecnologia potrebbe teoricamente essere utilizzata sul suo successore, ovvero il Galaxy Z Fold 3.

Il cardine di quel dispositivo potrebbe ospitare una serie di LED rossi, verdi, blu e bianchi avvolti in una copertura traslucida che si estende per la maggior parte della lunghezza del pieghevole. Ciò consentirebbe a Samsung di visualizzare un’ampia gamma di combinazioni di colori ed effetti visivi. Come avviene con i LED di notifica tradizionali, gli utenti saranno probabilmente in grado di personalizzarli impostando colori o modelli specifici per app o notifiche particolari. I rendering pubblicati da LetsGoDigital immaginano anche il LED di notifica come un’estensione visiva dello sfondo del telefono, simile a una luce d’atmosfera o “decorazione visiva” come la chiama il gigante di Seul.

Il design di questo brevetto non mette la praticità al primo posto, anche se la cerniera è il posto migliore per montare una luce di notifica perchè la renderebbe sempre visibile. Detto questo, non è da escludere che l’azienda sudcoreana posizioni altrettanto facilmente un piccolo LED sul cardine del pieghevole, invece di una striscia.

Come accennato in precedenza, non possiamo aspettarci di vedere a breve questa interessante novità. Se davvero Samsung equipaggerà il Galaxy Z Fold 3 con questa “striscia LED” sulla cerniera, bisognerà attendere almeno il terzo trimestre del 2021, periodo in cui è prevista la “release” di questo nuovo foldable.

Fonte Android Authority