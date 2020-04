Smartphone pieghevole Xiaomi: sarà simile al Galaxy Z Flip

L’introduzione di smartphone pieghevoli sul mercato è stata forse la cosa più entusiasmante che è uscita l’anno scorso. Quest’anno prevediamo di vedere più produttori di smartphone entrare in questo mercato mano a mano che il costo per produrre display pieghevoli diminuisce. In questo momento, ci sono due diversi tipi di smartphone pieghevoli: i dispositivi in ​​stile Galaxy Fold che si piegano orizzontalmente e i dispositivi in ​​stile Galaxy Z Flip che si piegano in verticale come il vecchio design del telefono a conchiglia. Galaxy Z Flip di Samsung e Razr di Motorola sono gli unici due smartphone pieghevoli a conchiglia attualmente sul mercato, ma sembra che Xiaomi si stia preparando a lanciare il proprio smartphone pieghevole a conchiglia entro la fine dell’anno.

Smartphone pieghevole Xiaomi: alcuni dettagli

Lo schermo del Galaxy Z Flip è prodotto da Samsung Display ed è un display OLED “Ultra Thin Glass” pieghevole. Il display del Motorola Razr, invece, ha una doppia provenienza dai produttori di display cinesi BOE e CSOT. Secondo un rapporto di ZDNet Korea che cita esperti del settore dei componenti elettronici, Xiaomi ha richiesto sia a Samsung Display sia a LG Display di fornire un display OLED flessibile a conchiglia. Il rapporto afferma che i pannelli pieghevoli attualmente prodotti da BOE e CSOT sarebbero di qualità inferiore rispetto a quelli prodotti da Samsung Display, motivo per cui l’azienda cinese avrebbe chiesto di essere rifornita da Samsung.

Non sappiamo come sarà effettivamente il pieghevole Xiaomi, ma recenti brevetti depositati potrebbero darci qualche suggerimento sul possibile design. Così il designer di smartphone Waqar Khan, in collaborazione con il blog di tecnologia WindowsUnited, ha creato un rendering di come potrebbe apparire lo smartphone pieghevole a conchiglia di Xiaomi.

La produzione in serie del pieghevole Xiaomi dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2020. Non conosciamo le specifiche, i prezzi o la disponibilità di questo nuovo smartphone Xiaomi, ma possiamo aspettarci che avrà in dotazione hardware di alto livello e quindi anche prezzo premium.

Fonte xda