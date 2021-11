Uno smartphone Motorola sarà il primo con il sensore 200 MP di Samsung

Come sanno bene soprattutto gli appassionati di fotografia, lo scorso mese di settembre Samsung ha lanciato il suo sensore per fotocamera Isocell HP1 da 200 MP, senza precisare quali sarebbero stati i primi smartphone a potersi dotare di questa importante innovazione. Ora, circa un paio di mesi dopo quella presentazione ufficiale, riusciamo ad avere le idee più chiare su questo aspetto.

Stando a quanto affermato dal noto leaker Digital Chat Station non sarebbe Samsung la prima azienda a lanciare un telefono con il potente sensore da 200 MP. Per l’informatore, infatti, l’ISOCELL HP1 da 200 MP debutterà su uno smartphone Motorola: uno scenario che trova conferma anche nelle rivelazioni di un altro importante leaker come Ice Universe.

Al momento non è dato sapere quale sarà lo smartphone Motorola che potrà contare su questo super sensore. Molto probabilmente non si tratterà del Moto Edge X, che dovrebbe essere il primo telefono equipaggiato con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1 (precedentemente individuato come Snapdragon 898) che Qualcomm presenterà in occasione dello Snapdragon Tech Summit del 30 novembre. Il Moto Edge X dovrebbe dotarsi di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP.

Considerando che il Moto Edge X sarà rilasciato a livello globale all’inizio del 2022, l’impressione è che il presunto dispositivo di Motorola da 200 MP sarà annunciato nel secondo trimestre del prossimo anno.

Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, non sarebbe nemmeno Xiaomi la prima azienda a lanciare un telefono con il sensore ISOCELL HP1 da 200 MP di Samsung, come invece suggerito in un primo momento. Sempre secondo quanto riportato da Digital Chat Station, Xiaomi starebbe ancora testando il sensore, mentre Ice Universe rivela che l’azienda lancerà un dispositivo di questo tipo nel secondo semestre del 2022.

Per quanto riguarda Samsung, la società potrebbe lanciare un telefono con fotocamera da 200 MP solo nel 2023 (a detta di Ice Universe).

Fonte Android Authority