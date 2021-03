Un nuovo smartphone Honor con Snapdragon 888 e i servizi Google. Farà parte della serie Magic?

Honor potrebbe rilasciare uno smartphone alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 888 entro il mese di luglio, come riportato da un punto vendita cinese. La notizia non può sorprendere, dato che il CEO di Honor, George Zhao, ha già confermato che i piani dell’azienda sono proprio quelli di rilasciare telefoni top di gamma per provare a competere con i colossi del settore, come Apple e Huawei.

Come noto, Honor è ormai un marchio indipendente dal gigante di Shenzhen e non è più soggetto alle stesse restrizioni di Huawei, colpita dall’ormai famoso “ban” inflitto dalla precedente amministrazione statunitense guidata da Donald Trump.

Lo scorso mese di gennaio, la nuova società ha firmato accordi con Qualcomm e altri fornitori di componenti, tra cui Samsung, Intel, AMD e Sony. Ma non è tutto, perchè l’azienda cinese è in trattativa anche con Google per far sì che i suoi prossimi telefoni possano tornare ad avere Android. Il telefono alimentato con Snapdragon 888 farà quasi certamente parte della serie Magic e presenterà specifiche di fascia alta.

Il report suggerisce anche che Honor ha in programma di rilasciare due telefoni di punta all’anno, seguendo un pò la metodica di Huawei con le serie Mate e P. Stando ad un’indiscrezione precedente, il produttore cinese prevede anche di ufficializzare uno smartphone pieghevole entro quest’anno (con display realizzato da Samsung, ndr): anche questo device dovrebbe far parte della serie Magic.

Con Huawei, Honor si concentrava in gran parte sulla “release” di telefoni economici, ma ora la società sta prendendo una nuova direzione. Il telefono alimentato da Snapdragon 888 sarebbe il primo vero fiore all’occhiello della nuova azienda. La variante internazionale di questo nuovo smartphone dovrebbe essere rilasciata in Europa e arriverà quasi sicuramente con la versione ufficiale di Android di Google. Non resta che attendere per capire di quale smartphone si tratterà.

Fonte Phone Arena