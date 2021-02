Molto presto vedremo smartphone con fotocamere anteriori da oltre 100 MP. Ma è davvero necessario?

Lo scorso anno abbiamo assistito ad una diffusione su larga scala delle fotocamere posteriori da 100 MP e oltre, come ad esempio quelle dei telefoni Xiaomi Mi Note 10 e Mi 10 Pro, ma anche sul Samsung Galaxy S20 Ultra, tutti dispositivi con fotocamere principali da 108 MP posizionate sul retro. Da quel momento in poi sono stati rilasciati diversi telefoni con fotocamere posteriori da 108 MP, pertanto ormai si può dire che la tecnologia è consolidata.

E per quanto riguarda invece le fotocamere anteriori? Il noto tipster Digital Chat Station parla proprio di questo aspetto in un suo post su Weibo, dove afferma che molto presto potremmo assistere al lancio delle fotocamere selfie da (più di) 100 MP.

Il leaker non fornisce ulteriori dettagli relativi a marchi o modelli specifici che avranno la funzione, nè tantomeno una tempistica per il rilascio. Tuttavia, alcuni esperti del settore mettono in evidenza una serie di ragioni per cui le fotocamere selfie da 100 MP + potrebbero non essere la mossa migliore per i maggiori produttori di smartphone mobile.

La prima questione è il montaggio di una fotocamera da 100 MP + sul davanti, dato che si tratta di sensori molto più grandi rispetto alle fotocamere da 8 MP, 13 MP, 20 MP e 32 MP che vediamo normalmente sulla parte anteriore dei telefoni. Le aziende potrebbero quindi essere costrette a realizzare un “notch” o una cornice piuttosto ingombrante per consentire alla fotocamera di “prendere posto”.

Samsung Semiconductor ha lanciato di recente un sensore da 108 MP leggermente più piccolo rispetto ai modelli precedenti, ma chiaramente è una scelta che va a colpire i pixel: più piccoli sono, meno luce raccolgono, e la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione non può che risentirne.

Una possibilità è che qualsiasi telefono futuro con fotocamere anteriori da 100 MP e oltre si doti di un meccanismo di rotazione della fotocamera simile a quello visto sulla gamma Asus Zenfone. In questo modo si potrebbe avere ancora un sensore della fotocamera da 108 MP a grandezza naturale, senza preoccuparsi di dover ricavare spazio per fargli posto.

Per quanto riguarda i vantaggi effettivi delle fotocamere selfie da più di 100 MP +, non si può non sottolineare il fatto che si hanno più pixel su cui eseguire lo zoom e probabilmente anche il supporto alla registrazione di video 8K.

Fonte Android Authority