Nel 2019, Qualcomm, il principale produttore di chip per dispositivi mobili, ha affermato che i suoi processori possono supportare sensori per fotocamere fino a 192MP. Ai tempi della dichiarazione questo sembrava un sensore davvero grande uno smartphone. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate e un telefono con queste caratteristiche potrebbe essere lanciato già il mese prossimo, secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina.

Smartphone con fotocamera da 192 MP e Snapdragon 765G in arrivo

Quest’anno abbiamo già visto smartphone con sensori da 108 MP, mentre sappiamo che Samsung sta già lavorando su un grande sensore da 150 MP e si dice che Xiaomi sarà il primo brand ad usarlo (entro la fine dell’anno), mentre anche i brand Oppo e Vivo sembra lo introdurranno nei loro dispositivi nel 2021. Tutto questo potrebbe essere presto superato, poiché a maggio pare verrà lanciato un nuovo smartphone con un sensore della fotocamera da 192 MP.

La notizia arriva da un post condiviso da un leakster su Weibo, un social network cinese. Digital Station un profilo che ha spesso condiviso informazioni su nuovi dispositivi in arrivo ha condiviso che un dispositivo con numero di modello SM7250 uscirà con una fotocamera da 192MP. Questo numero di modello corrisponde alla serie Qualcomm Snapdragon 765. In altre parole, un telefono con SoC Snapdragon serie 765 avrà un sensore da 192MP. Non sappiamo quale azienda potrà lanciare un dispositivo del genere e sfortunatamente, non abbiamo altre informazioni in merito. Per ora dobbiamo solo attendere altri aggiornamenti che siamo sicuri arriveranno a breve.

Fonte gizmochina