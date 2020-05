Perché parlare dei migliori smartphone Doogee quando la classifica dei device più venduti è orientata verso altri brand e modelli? Perché gli smartphone Doogee rappresentano una valida alternativa contro tanti colossi della telefonia mobile, sia in termini di prestazioni che di risparmio.

Doogee è infatti un’azienda che in poco tempo ha lanciato diversi smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Questi device stanno spopolando anche in Italia con una serie di modelli che offrono un design piacevole e delle funzioni prestanti. Senza dimenticare come i migliori smartphone Doogee siano rilasciati con le ultime versioni del sistema operativo Android.

Queste ottime qualità stanno permettendo ai modelli Doogee di avere un grande successo sul mercato internazionale. Anche noi vogliamo scoprire quali sono i migliori smartphone Doogee in circolazione per scegliere questi modelli come il nostro device Android di riferimento o anche come valida alternativa per altri utilizzi.

Nonostante la forte competizione con tante aziende che offrono prodotti sempre più innovativi, un piccolo brand come Doogee riesce a proporre prodotti al quanto apprezzati. Quali sono dunque i migliori smartphone proposti da Doogee? Quali sono le performance e le caratteristiche proposte? Scopriamolo insieme.

Doogee S95 Pro

Il top di gamma della categoria e che quindi rientra a pieno titolo tra i migliori smartphone Doogee è sicuramente l’S95 Pro. Parliamo di un device da 6.3” con un display in FullHD con una risoluzione di 1080x2160px e una protezione Gorilla Glass 5. La sicurezza del Doogee S95 Pro è data anche dalla scocca in lega con gli angoli realizzati in gomma composta e un livello di impermeabilità IP69K. Ottimo anche il lato hardware dell’S95 Pro che monta un processore Helio P90 octa-core, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e il GPS Beidou/Galileo/Glonass. La fotocamera frontale monta un sensore da 16MP con sistemi di intelligenza artificiale, mentre sul retro dello smartphone troviamo una tripla fotocamera da 48MP, 8MP e 8MP con zoom 10x. Infine il sistema operativo è Android 9.

Doogee S40 Lite

Il Doogee S40 Lite è uno dei device più economici in circolazione e che rientra a pieno titolo anche nella categoria dei migliori smartphone rugged. La scocca di questo smartphone, infatti, è rinforzata con un telaio in metallo che assicura anche un livello di impermeabilità invidiabile (certificazione IP68K). Dal punto di vista tecnico abbiamo un device compatto con display da 5.5” e schermo in 18:9, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna e il sistema operativo Android 9 Pie. Il comparto fotografico prevede la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 8MP e 5MP con la quale effettuare anche delle ottime riprese. La batteria è da 4650mAh per una straordinaria autonomia e, tra le varie funzioni disponibili, è da segnalare sia il lettore per il riconoscimento delle impronte digitali che il riconoscimento del volto. Davvero un’ottima scheda tecnica per uno smartphone così economico.

Doogee N20

Il Doogee N20 è uno degli smartphone più venduti, che assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un device da 6.3” con un display in 19:9 con una risoluzione FullHD+. Disponibile sia con la scocca di colore Nero che Blu, il Doogee N20 è uno smartphone DualSIM 4G, con processore octa-core, 64GB di memoria interna espandibile e 4GB di RAM. Il comparto fotografico vede tre sensori posteriori da 16MP, 16MP e 8MP, mentre la fotocamera frontale è da 16MP. Grazie alla fotocamera frontale è presente anche il sistema di sicurezza Face Unlocking, ma è presente anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. La batteria da 4350mAh, unita alla ottimizzazioni di Android 9, assicurano un’ottima autonomia e un’efficienza davvero notevole per il Doogee N20 Pro.

Doogee Mix

Elegante, compatto e con un interessante rapporto qualità-prezzo, parliamo del Doogee Mix. Il Mix è uno smartphone da 5.5” con i bordi molto sottili e un display Samsung AMOLED e protezione Corning Gorilla 5. Dal punto di vista tecnico otto la scocca del Doogee Mix troviamo il processore MediaTek Helio P25 octa-core, supportato da 6GB di RAM, 64GB di memoria interna e una batteria da 3380mAh. La fotocamera principale prevede tre sensori da 16MP, 16MP e 8MP, mentre la fotocamera frontale è da 5MP con un grandangolare da 86° per scattare sempre ottimi selfie.

Doogee S68 Pro

L’ultimo dei migliori smartphone Doogee che prendiamo in considerazione è l’S68 Pro. In questo caso torniamo ad avere un device top di gamma, con scocca rugged (impermeabilità IP69K) e profili di colore Arancione o Nero. Il Doogee S68 Pro è uno smartphone da 5.9” con display FullHD+, con sistema operativo Android 9 e una batteria ultra capiente da 6300mAh con supporto alla ricarica wireless. Il processore è l’Helio P70 octa-core, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera frontale è da 16MP, mentre quella posteriore monta tre sensori da 21MP, 8MP e 8MP che, insieme alle elaborazioni dell’intelligenza artificiale, consente di realizzare foto e video di alta qualità.