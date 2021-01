Uno smartphone con display “che scorre verticalmente”, il brevetto di Xiaomi fa già impazzire i fan

Xiaomi, si sa, non smette mai di stupire. Stando a quanto riportato dal sito LetsGoDigital, ci sarebbe un nuovo brevetto dell’azienda cinese, pubblicato alla fine di ottobre 2020, che mostrerebbe uno smartphone con un display “scorrevole verticalmente”, che avvolge il telefono stesso e copre parte del suo lato posteriore. Yanko Design ha fornito alcuni rendering 3D che ci consentono di avere un’idea migliore di come potrebbe essere questo telefono.

Lo scopo principale del display scorrevole sembra essere quello di “nascondere” le fotocamere frontali, permettendo in questo modo all’utente di potersi “godere” un telefono completamente senza cornice. Secondo il brevetto, l’utente sarà in grado di comandare a voce lo smartphone per far muovere il display, oltre ad utilizzare i controlli touch. Grazie allo schermo posizionato con magneti, il telefono dovrebbe scattare in posizione aperta o chiusa, senza interruzioni.

Come accennato in precedenza, questo display principale scorrevole avvolge il retro del telefono. Nel brevetto si vede come vada a coprire quasi tutto il lato posteriore, lasciando appena lo spazio sufficiente per un modulo della fotocamera principale. Una seconda variante del brevetto presenta invece uno schermo che scorre lateralmente, anziché verticalmente, avvolgendo nuovamente il telefono e coprendo parte del suo lato posteriore.

Xiaomi è tra i principali produttori di telefoni al mondo, pertanto non sorprende il tentativo di trovare soluzioni innovative e perchè no, anche “stravaganti”. Di recente abbiamo visto anche quello che sembrava essere un vero e proprio telefono pieghevole Xiaomi – o forse un tablet, ndr – che dimostra come il gigante di Pechino si stia impegnando anche su questo fronte. Inoltre, nel recente passato Xiaomi ha testato diverse metodologie per nascondere le fotocamere degli smartphone, inclusa l’implementazione di moduli a doppia fotocamera popup.

Fonte Phone Arena