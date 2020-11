Gli smartphone “arrotolabili” sono (quasi) realtà. Samsung in pole, ma occhio a LG

Nonostante tutte le problematiche scatenate dalla pandemia di coronavirus, il 2020 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione per i dispositivi pieghevoli. Tuttavia, i “foldable” devono ancora fare breccia nel mainstream, anche a causa dei prezzi ancora troppo alti per la stragrande maggioranza degli utenti.

Nemmeno il tempo di provare ad assimilare i pieghevoli che bisogna già fare i conti con un’altra possibile evoluzione. I fornitori di smartphone, infatti, starebbero già sperimentando un nuovo fattore di forma: i telefoni arrotolabili. Durante il recente evento Inno Day 2020, Oppo ha mostrato il suo concept device X 2021 che potrebbe trasformarsi da un telefono da 6,7 ​​pollici in un tablet da 7,4 pollici. Ma non è tutto, perchè anche LG ha già anticipato il suo telefono espandibile, ovvero il suo secondo dispositivo Explorer Project dopo il LG Wing.

Ma quando vedremo questi telefoni sul mercato?

LG avrebbe dovuto rilasciare il suo telefono arrotolabile nel marzo 2021, ma il lancio sembra essere stato posticipato a maggio. Un articolo del blog sudcoreano Naver suggerisce che la “parte motrice” del dispositivo non funziona come previsto, e la società sembra anche avere a che fare con dei vincoli sul piano dell’offerta. Motivi che avrebbero convinto l’azienda sudcoreana a ritardare il rilascio del prodotto.

Il vicepresidente di Samsung, Lee Jae-yong, è comparso di recente con un prototipo arrotolabile. Praticamente non si sa nulla del dispositivo, tranne che probabilmente si espanderà in maniera orizzontale, aumentando da 6 pollici a 8 pollici. Il famoso tipster Ice Universe suggerisce che Samsung potrebbe decidere di anticipare la concorrenza su questo fronte, pertanto non è da escludere che l’arrotolabile (che potrebbe prendere il nome di Galaxy Scroll, ndr) arrivi già nel primo semestre del 2021.

Indipendentemente da chi rilascerà per primo un telefono arrotolabile, potrebbe passare molto tempo prima che la tecnologia abbia successo nel pubblico. Lo stesso Ice Universe pensa che il 2021 sarà ancora caratterizzato dai telefoni pieghevoli (dovrebbe unirsi anche Google, magari a prezzi più bassi, ndr) e che ci vorrà del tempo prima di vedere una diffusione sul mercato degli arrotolabili.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena