Siri: Un futuro rimandato? Le ultime novità su Apple e la sua intelligenza artificiale

Apple continua a lavorare alla sua assistente virtuale, Siri, ma le aspettative per una versione modernizzata sembrano allontanarsi. Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli addetti ai lavori dell’azienda di Cupertino potrebbero dover attendere a lungo prima di vedere l’implementazione di una Siri veramente evoluta e all’altezza delle tecnologie odierne. In questo articolo, esamineremo le ultime novità su Siri e sui piani futuri dell’azienda.

L’evoluzione di Siri: cosa aspettarsi nei prossimi anni

Recentemente, Apple ha condiviso piani per un aggiornamento di Siri basato su modelli di linguaggio avanzati , che sarà rilasciato con iOS 18.5. Tuttavia, secondo Mark Gurman di Bloomberg, questa nuova versione di Siri rappresenterà un modello autonomo, distinto dalla Siri attuale, che presenta già delle limitazioni nel funzionamento. Questo annuncio ha sollevato un velo di preoccupazione tra gli utenti e gli esperti, poiché crea l’impressione che Apple non sia ancora pronta a fornire una vera evoluzione del suo assistente virtuale.

Si prevede che la versione modernizzata di Siri avrà la capacità di gestire richieste semplici, come impostare un timer, unitamente a compiti più complessi, sfruttando le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale mostrate da Apple nell'anno precedente. Questa versione dovrebbe essere basata su un’architettura completamente nuova, in grado di utilizzare dettagli personali e informazioni visibili sullo schermo per offrire un servizio più intuitivo e contestualmente rilevante. Tuttavia, la tempistica per questa integrazione appare incerta.

Ritardi nelle innovazioni: iOS 19.4 e oltre

Inizialmente, Apple aveva pianificato di presentare questa nuova architettura per Siri durante la conferenza mondiale degli sviluppatori di giugno, ma ora sembra che i lavori siano in ritardo e che non ci sarà alcun annuncio in tale occasione. Questo ritardo ha sollevato interrogativi sulla capacità di Apple di tenere il passo con la concorrenza nel campo degli assistenti vocali. Mentre gli utenti attendono con impazienza questa evoluzione, la mancanza di chiarimenti sui tempi di rilascio suscita preoccupazione riguardo alla competitività di Siri nel panorama tecnologico contemporaneo.

Per molti, la delusione derivante da questi ritardi sia nelle funzionalità sia nei rilasci effettivi evidenzia un potenziale declino nel dominio di Apple sulla tecnologia degli assistenti vocali. Gli sviluppatori e gli utenti continuano a sperare che Apple possa sorprendere offrendo soluzioni innovative, ma la strada da percorrere sembra essere ancora lunga.

Le sfide affrontate dagli assistenti vocali: il caso di Alexa

Nel frattempo, anche Amazon sta affrontando sfide simili con il suo assistente vocale, Alexa. Panos Panay, a capo della divisione Dispositivi e Servizi di Amazon, ha confermato che l’aggiornamento a "Alexa Plus" comporta una ristrutturazione totale del sistema. Questo nuovo modello integra le caratteristiche dell’Alexa tradizionale con tecnologie più recenti, mirate a migliorare l’interazione con l’utente. Questo aggiornamento sarà disponibile in accesso anticipato, ma inizialmente solo su un numero limitato di dispositivi.

Le difficoltà di sia Apple che Amazon indicano che il campo degli assistenti virtuali è in continua evoluzione, con sfide particolari da affrontare per raggiungere un livello di interattività e intelligenza desiderato. Gli utenti continuano a interessarsi a innovazioni e miglioramenti, sperando in un effettivo progresso nel modo di interagire con questi strumenti.

Questa situazione mette in evidenza il panorama competitivo attuale, dove la rapida evoluzione tecnologica e le aspettative degli utenti pongono pressioni significative sulle aziende, richiedendo loro di mantenere standard elevati e di innovare costantemente. Con il mercato in fermento e la domanda elevata, sarà interessante seguire l’evoluzione di Siri e Alexa nei prossimi anni.