Silicon Valley: la corsa alle app super per unire finanza e social network

L’industria tecnologica di Silicon Valley è in fermento, con due nomi di spicco, Sam Altman ed Elon Musk, pronti a sfidarsi in una competizione che va oltre l’intelligenza artificiale. Entrambi mirano a creare un’applicazione straordinaria, un “tutto in uno” che mistura finanza, social media e intrattenimento. In un recente evento tenutosi a San Francisco, Altman ha presentato la sua visione come co-fondatore di Tools for Humanity e ha svelato il suo progetto di app, World app, che si propone di rivoluzionare il nostro modo di interagire.

La presentazione del progetto World app

All’evento di San Francisco, Sam Altman ha illustrato i dettagli del suo ambizioso piano. World app è il cuore del progetto di Tools for Humanity, progettata per essere una piattaforma multifunzionale che integra un portafoglio di criptovalute, una rete sociale e una serie di mini-app. Questo innovativo servizio è collegato alla criptovaluta Worldcoin, disponibile ora anche negli Stati Uniti, accessibile attraverso scanner oculari posizionati in vari negozi al dettaglio. Quest’operazione sta avendo un notevole successo, con un numero di utenti mensili raddoppiato negli ultimi sei mesi, raggiungendo ben 26 milioni di utenti, di cui 12 milioni già verificati.

La funzionalità principale di World app consiste nella possibilità di scambiarsi messaggi tramite una chat collegata a World IDs, identificativi unici basati su blockchain rilasciati dopo la scansione degli occhi. Gli utenti possono anche trasferire o ricevere criptovalute e accedere a decine di mini-app di sviluppatori come Kalshi, rendendo l’esperienza utente ricca e variegata.

L’intenzione di Musk con X

Parallelamente, Elon Musk sta preparando lanciare X, la sua piattaforma, con l’obiettivo di consolidare un centro per il networking sociale e operazioni finanziarie. Subito, X si prepara a implementare funzionalità simili a quelle di Venmo, in collaborazione con Visa. Recentemente, Tools for Humanity ha annunciato un accordo con Visa per il lancio di una carta di debito negli Stati Uniti, prevista per questa estate. Questa carta permetterà agli utenti di effettuare transazioni con Worldcoin e di guadagnare premi per abbonamenti a servizi di intelligenza artificiale.

Uno degli obiettivi principali di Tools for Humanity è affrontare il problema dei bot che ha colpito X, un tema a cui Musk aveva accennato durante la sua acquisizione di Twitter. Altman ha ricordato un incontro con il co-fondatore Alex Blania, avvenuto cinque anni fa, in cui avevano intuito la necessità di una soluzione per autenticare gli utenti umani in un’epoca di grande evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Un occhio su Meta e le sue innovazioni

Nella stessa settimana, si è svolto a Menlo Park il primo evento per sviluppatori di Meta dedicato all’intelligenza artificiale, chiamato LlamaCon. Durante questa manifestazione, è stata lanciata l’app Meta AI, dotata di un feed sociale per condividere interazioni. Questa app, destinata a diventare sempre più complessa, prevede l’introduzione di un piano premium e pubblicità.

Chris Cox, chief product officer di Meta, ha risposto ad alcune domande riguardanti il nuovo progetto. Ha fatto sapere che, pur mantenendo le integrazioni con altre app come Instagram e Facebook, l’idea è di offrire un’esperienza distinta e dedicata per gli utenti interessati a un uso più profondo. Meta AI, quindi, non sostituirà le sue funzionalità attuali nelle altre piattaforme, ma offrirà una modalità di fruizione più completa.

La concorrenza e il futuro delle app AI

Cox ha specificato le differenze tra Meta AI e i competitor come ChatGPT, sottolineando la personalizzazione come punto di forza. La sua tecnologia, infatti, si adatta alle preferenze degli utenti, registrando aspetti come gli interessi e le abitudini. Questo livello di personalizzazione è ciò che Meta intende valorizzare per differenziare la propria offerta dal resto del mercato.

In questo contesto, si delinea un panorama in cui le app non solo servono per scopi pratici, ma diventano veri e propri centri di socializzazione e scambio culturale. È una nuova era per Silicon Valley, dove Finanza, Social e Tecnologia si intrecciano come mai prima d’ora in un mercato sempre più competitivo e innovativo.