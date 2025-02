Sigma presenta la nuova fotocamera BF: un gioiello compatto per i fotografi

Sigma, nota per l'innovazione tecnologica, ha svelato un nuovo modello di fotocamera compatta che promette di rivoluzionare il mondo della fotografia: la BF. Con una risoluzione di 24,6 megapixel e un design minimalista, questa fotocamera è destinata a catturare l'attenzione di appassionati e professionisti. La BF, che combina eleganza e funzionalità, sarà disponibile sul mercato nel mese di aprile 2025 a un prezzo di $1,999, priva di obiettivo.

Design e materiali: una scelta premium

La BF si distingue per il suo corpo realizzato in alluminio lavorato da un unico blocco, conferendo robustezza ma anche un aspetto moderno e pulito. La progettazione del corpo ha abbandonato il tradizionale slot per schede di memoria a favore di un SSD integrato da 230 GB, capace di memorizzare fino a 14,000 JPEG o 4,300 file RAW non compressi, un cambiamento che semplifica l'esperienza utente eliminando la necessità di gestire schede esterne. La disposizione dei comandi, che include quattro pulsanti e una manopola, è stata ripensata per rendere l'uso della fotocamera immediato e intuitivo.

Interfaccia utente e funzionalità

L'interfaccia utente della BF è stata progettata con un'attenzione particolare alla semplicità. La parte posteriore della fotocamera ospita un touchscreen fisso da 3,2 pollici, che non è articolato, supportato da tre controlli tattili che offrono un feedback simile alla pressione di pulsanti fisici. Questo design consente di navigare rapidamente nei vari menu, mentre un monitor di stato più piccolo fornisce informazioni senza sovraccaricare il display principale. Le impostazioni relative a ISO, apertura e velocità dell'otturatore sono sempre visibili, per un'esperienza di scatto fluida.

Tecnologie fotografiche all’avanguardia

Tra le novità più interessanti, la BF include ben 13 modalità colore diverse, permettendo ai fotografi di ottenere effetti visivi unici direttamente in fase di ripresa. Tra queste si trovano opzioni come "forest green" e "sunset red", che offrono un tocco creativo senza la necessità di post-produzione. Inoltre, la fotocamera supporta la registrazione video 6K a 29,97 fotogrammi al secondo, rendendo il modello adatto anche per chi lavora con contenuti video di alta qualità.

Fotografia ad alte prestazioni

In termini di prestazioni fotografiche, la Sigma BF offre un'autonomia di scatto di otto fotogrammi al secondo, grazie a un sistema di autofocus ibrido che combina la rilevazione di fase e contrasto. Questa tecnologia avanzata consente di mettere a fuoco rapidamente soggetti come persone e animali domestici, garantendo risultati eccellenti in diverse situazioni. Le innovative tecniche di messa a fuoco sono arricchite da algoritmi sofisticati, rendendo la BF un’opzione attraente per chi cerca una fotocamera che unisca semplicità d’uso e prestazioni elevate.

Con questa nuova proposta, Sigma si conferma un attore di peso nel mercato della fotografia, attirando l'attenzione di coloro che cercano un prodotto di qualità, senza compromettere né lo stile né le funzionalità tecniche. La BF, con il suo approccio innovativo e il design raffinato, si prepara ad entrare nel bagaglio dei fotografi professionisti e appassionati in cerca di una fotocamera che fa della praticità e della qualità i suoi punti di forza.