Sicurezza adolescenziale sui social: Meta amplia le protezioni su Instagram, Facebook e Messenger

La preoccupazione per l’uso che i minori fanno dei social media ha spinto Meta a prendere ulteriori misure per garantire la sicurezza dei giovani utenti. La compagnia ha annunciato che amplificherà le funzionalità degli account Teen di Instagram, estendendo queste protezioni anche sulle piattaforme Facebook e Messenger. Questa iniziativa, da poco attivata, potrebbe rassicurare molti genitori riguardo alla sicurezza dei propri figli online.

Espansione delle protezioni su Facebook e Messenger

A partire da questa settimana, Meta ha implementato miglioramenti significativi per gli account Teen su Instagram, introducendo le stesse funzionalità di protezione su Facebook e Messenger. Da oggi, gli adolescenti sotto i 16 anni non potranno più andare in diretta né disattivare le immagini sfocate, pensate per proteggere gli utilizzatori da contenuti ritenuti inappropriati, senza il consenso dei genitori. Queste misure sono state concepite per creare un ambiente online più sicuro, specialmente in un periodo in cui le interazioni digitali sono in costante aumento.

Il lancio degli account Teen su Instagram

Meta ha presentato per la prima volta gli account Teen di Instagram nel settembre del 2024, con l’intento di rendere la piattaforma un luogo più sicuro per i giovani utenti. Da allora, la compagnia ha convertito un impressionante numero di 54 milioni di account in Teen, un traguardo che testimonia l’impegno di Meta nella creazione di un ambiente supervisionato e controllato per i minori. Gli account Teen sono programmati per essere privati di default e dispongono di una funzionalità di “parole nascoste”, capace di filtrare automaticamente commenti e richieste di messaggi diretti ritenuti inadeguati.

Opinioni dei genitori e feedback sui sistemi di protezione

Un’indagine commissionata da Meta a Ipsos ha rivelato che il 94% dei genitori considera queste nuove protezioni come molto utili, e ben l’85% degli intervistati ha affermato che queste migliorie facilitano esperienze più positive su Instagram. È interessante notare che, sebbene alcune di queste opzioni possano essere disattivate con il consenso dei genitori, il 97% degli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni ha scelto di mantenere le impostazioni predefinite attive. Purtroppo, Meta non ha fornito informazioni dettagliate sul numero di genitori intervistati e sulla loro ubicazione.

Risposte alle richieste di sicurezza per i minori

Negli ultimi anni, i promotori della sicurezza per i bambini hanno esortato le aziende di social media a rendere le loro piattaforme più sicure per i giovani. Sebbene i progressi siano stati graduali, la consapevolezza di Meta riguardo alla necessità di offrire ai teenager specifiche protezioni riservate è stata vista come un passo avanti significativo nella giusta direzione. Altre piattaforme, come TikTok, hanno iniziato a seguire l’esempio, introducendo recentemente nuove funzionalità di controllo parentale.

Meta sembra determinata a continuare a migliorare la sicurezza online dei giovani, instaurando un dialogo sempre più attivo con genitori e utenti per creare ambienti di socializzazione digitale più protetti e appropriati.