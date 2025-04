Si avvicina il lancio dell’iPhone Fold: anticipazioni e novità sulle sue caratteristiche

Il mondo della tecnologia è in fermento in attesa dell’arrivo dell’iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple, atteso per il prossimo anno. Con un’innovazione tanto attesa, l’iPhone Fold porterà con sé anche l’implementazione del Face ID integrato sotto il display. L’entusiasmo cresce, soprattutto dopo le ultime rivelazioni che hanno svelato dettagli cruciali riguardanti le dimensioni e le risoluzioni degli schermi, confermando le indicazioni emerse da indiscrezioni precedenti.

La genesi dell’iPhone Fold: da un’idea a un progetto concreto

Le voci su un iPhone pieghevole non sono nuove: si rincorrono dal 2017, anno in cui Apple ha registrato un brevetto per un display pieghevole. Ma la reale accelerazione nei progetti è emersa solo recentemente, dopo un memo trapelato attribuito a John Ternus di Apple, il quale descriveva la tabella di marcia dei prodotti dell’azienda come “la più ambiziosa nella storia dell’iPhone” . I rapporti di Wall Street Journal e Bloomberg hanno ulteriormente alimentato il gossip, suggerendo che il 2026 potrebbe finalmente rappresentare l’anno in cui il progetto si realizzerà.

Fino a pochi mesi fa, il dibattito ruotava attorno alla scelta tra due formati: Flip o Fold. Le ultime informazioni confermano che Apple ha optato per la linea Fold, dove un iPhone di dimensioni standard si apre in un dispositivo grande quanto un iPad mini, abbandonando l’idea di un formato Flip.

Innovazione tecnologica: Face ID sotto il display

La capacità di inserire la fotocamera frontale direttamente nel display dell’iPhone è tecnicamente realizzabile, ma i produttori Android hanno già dimostrato le difficoltà legate alla qualità della fotocamera in tali configurazioni. La tecnologia dovrà maturare ulteriormente per garantire un riconoscimento facciale rapido e preciso. Tuttavia, sembrerebbe che Apple stia sviluppando un sistema innovativo per implementare il Face ID all’interno dello schermo.

Dalle ultime informazioni emerge che Apple ha affrontato le principali problematiche legate alla trasmissione della luce infrarossa, notoriamente debole attraverso gli schermi. Il recente brevetto concesso aggiornato, che suggerisce un metodo più facile e affidabile, prevede la rimozione di alcuni subpixel, migliorando così la trasmissione e la qualità del riconoscimento facciale.

Dettagli delle dimensioni degli schermi dell’iPhone Fold

Un leaker affidabile ha recentemente fornito informazioni specifiche sulle dimensioni e sulle risoluzioni dei due display dell’iPhone Fold. Secondo quanto emerge, lo schermo interno misurerà 7.76 pollici con una risoluzione di 2713×1920 pixel, dotato della tecnologia per la fotocamera sotto schermo. Il display esterno, invece, avrà una dimensione di 5.49 pollici con risoluzione di 2088×1422 pixel, caratterizzato da un design che prevede un foro per la fotocamera.

Questi dati sono in linea con quanto riportato un mese fa dall’analista Ming-Chi Kuo, che aveva delineato misure simili. È interessante notare che Kuo, in un primo momento, aveva ipotizzato l’impiego di Touch ID piuttosto che Face ID, evidenziando preoccupazioni riguardo la possibilità di integrare la tecnologia di riconoscimento facciale nel display. Tuttavia, le informazioni ora trapelate lasciano pensare che Apple stia lavorando per rendere possibile l’integrazione di Face ID.

Le aspettative e i potenziali impatti sul mercato

Con l’imminente lancio dell’iPhone Fold, il dibattito si concentra sulle potenzialità che questo dispositivo potrebbe avere sul mercato. Attualmente ci sono analisi che prevedono un possibile rilancio delle vendite dell’iPhone; tuttavia, il prezzo stimato di circa 2000 dollari potrebbe limitare la diffusione a una nicchia di utenti.

Tuttavia, potrebbe sembrare che il primo modello serva principalmente come prova di concetto. Simile a quanto avvenuto con altri dispositivi innovativi, il suo scopo primario potrebbe essere quello di preparare il terreno per modelli futuri più accessibili. Gli occhi di Apple e degli appassionati saranno sicuramente puntati su questo lancio, sperando che porti con sé non solo novità tecniche ma anche un cambiamento significativo nel panorama degli smartphone.