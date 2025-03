Si avvicina il lancio del primo iPhone pieghevole: ecco cosa sappiamo e le previsioni di prezzo

È un momento di grande attesa per gli appassionati della tecnologia, in particolare per i fan Apple. Da anni si parla di un possibile iPhone pieghevole, e ora nuove indiscrezioni suggeriscono che il sogno potrebbe diventare realtà nel 2026. Tuttavia, i costi di questo ambizioso dispositivo potrebbero superare le aspettative.

Un iPhone pieghevole nel 2026: un progetto sempre più concreto

Negli ultimi dieci anni, Apple ha studiato l'idea di un iPhone pieghevole, soprattutto dopo il successo dei primi modelli Android. Nonostante le voci si siano susseguite, il lancio di tali dispositivi è sempre stato previsto a breve termine, ma adesso l'orizzonte del 2026 sembra più plausibile che mai. Gli ultimi rapporti indicano che Apple ha trovato una soluzione per uno degli aspetti critici di questo formato: la crease visibile che si forma al centro dello schermo una volta aperto.

Recentemente è emerso un report della catena di approvvigionamento in cui si afferma che Apple ha approvato i campioni di display forniti da Samsung. Questo sviluppo ha acquistato credibilità grazie al miglioramento mostrato dagli ultimi modelli pieghevoli di Oppo, che hanno ridotto significativamente il difetto della piega visibile nelle generazioni precedenti. La possibilità di un lancio imminente si fa quindi più concreta, appassionando non solo i consumatori ma anche gli analisti di mercato.

Prezzi da capogiro: l'analisi di Ming-Chi Kuo

L'analista Ming-Chi Kuo ha recentemente condiviso previsioni sul prezzo del primo iPhone pieghevole, rivelando che potrebbe collocarsi ben oltre i 2.000 e i 2.500 euro. Tenuto conto dello status dell’iPhone come oggetto desiderato, un costo così elevato potrebbe non sorprendere i fedeli sostenitori del marchio, che potrebbero considerarlo un investimento.

Kuo, che in passato aveva dimostrato di avere buone fonti di informazione all’interno della catena di approvvigionamento Apple, ha però cambiato il suo approccio negli ultimi tempi. Sebbene abbia storicamente avuto accesso a informazioni dettagliate, da quando ha cambiato occupazione, ha diminuito le sue visite dai fornitori. Questo lo ha portato a esprimere più speculazioni e opinioni piuttosto che dati concreti, il che solleva domande sulla veridicità delle sue stime attuali.

Un'analisi del mercato dei pieghevoli

Attualmente, Kuo sembra basare le sue previsioni sulle caratteristiche e sui prezzi dei modelli di smartphone pieghevoli già presenti sul mercato. Ad esempio, il modello Oppo Find 5, che ha fatto notevoli progressi rispetto ai precedenti dispositivi pieghevoli, è stato lanciato a un prezzo di circa 1.870 euro. Di conseguenza, un prezzo superiore per un prodotto Apple appare ragionevole, ma rimane pur sempre un’ipotesi. E difatti, la reale strategia di Apple riguardo ai prezzi non è accessibile se non ai vertici aziendali, il che rende le attuali speculazioni difficilmente confermabili.

La crescente popolarità dei dispositivi pieghevoli ha portato a un'intensa competizione nel settore, e Apple è chiamata a differenziarsi non solo in termini di prezzo, ma anche in termini di prestazioni e innovazioni tecnologiche. I potenziali compratori e appassionati rimangono in attesa di vedere se il primo iPhone pieghevole potrà mantenere le promesse e garantire un'esperienza senza precedenti, combinando design e funzionalità.

L'attesa continua

Mentre ci avviciniamo al potenziale debutto di un iPhone pieghevole, l’attenzione rimane focalizzata non solo sulle specifiche tecniche ma anche sul modo in cui questo dispositivo influenzerà il mercato e l’industria della tecnologia. I fan di Apple si concedono di sognare, ma nel frattempo, la speculazione sui prezzi e sulle caratteristiche rende la situazione ancora più intrigante. La tecnologia dei pieghevoli è in continua evoluzione e Apple, come sempre, gioca una partita delicata che potrebbe cambiarne le carte in tavola.