Shot On: il contest Apple che premia le foto più belle fatte con iPhone11

Apple ha organizzato un contest fotografico intitolato Shot On iPhone Night mode Challenge volto a premiare le più belle foto scattate con iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, in modalità notte.

Un contest che permette a tutti gli utenti dell’ultimo modello di melafonino di attivare la loro creatività e fantasia, ma soprattutto di sfruttare al massimo le potenzialità dello smartphone.

Shot On iPhone Night Mode

Shot On iPhone Night Mode è il concorso Apple che ha avuto inizio ieri 8 gennaio 2020 e terminerà alle 8:59 del mattino del 29 gennaio 2020.

Possono partecipare al programma tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età alla data di iscrizione e abbiano utilizzato un iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max per realizzare il proprio contributo.

Sono invitati a partecipare utenti da ogni parte del mondo candidando la fotografia migliore scattata usando la modalità Notte nel periodo che va dal 20 settembre 2019 al 26 gennaio 2020.

Le foto possono essere inviate in versione originale oppure ritoccate con gli strumenti dell’applicazione Foto su iPhone o con software di sviluppatori terzi. Se si sceglie di ritoccare l’immagine è obbligo però indicare quelli applicazioni, software, o filtri sono stati utilizzati.

Per partecipare a Shot On iPhone è necessario condividere le foto scattate con iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max tramite Twitter, Instragram, Weibo o via e-mail.

Twitter e Instagram – per condividere tramite questi social usate gli hashtag: #ShotoniPhone e #NightmodeChallenge indicando il modello di iPhone utilizzato per scattare la fotografia.

– per condividere tramite questi social usate gli hashtag: #ShotoniPhone e #NightmodeChallenge indicando il modello di iPhone utilizzato per scattare la fotografia. Weibo – Gli utenti iscritti al social Weibo possono partecipare usando gli hashtag:: #⽤iPhone拍摄#, #ShotoniPhone# e #NightmodeChallenge# e precisando nella didascalia dell’immagine il modello usato.

– Gli utenti iscritti al social Weibo possono partecipare usando gli hashtag:: #⽤iPhone拍摄#, #ShotoniPhone# e #NightmodeChallenge# e precisando nella didascalia dell’immagine il modello usato. E-mail – Infine è anche possiamo inviare le immagini alla massima risoluzione via mail all’indirizzo: shotoniphone@apple.com

Tutti i Contributi idonei verranno valutati da una giuria di persone esperte nel settore della fotografia e indicativamente il 4 marzo 2020 i vincitori saranno annunciati sulla Newsroom Apple.

Le foto vincitrici saranno cinque e saranno pubblicate su Apple Newsroom, sul canale Instagram di Apple, su apple.com, negli Apple Store e sui cartelloni in varie città del mondo, secondo quanto stabilito dallo Sponsor a sua esclusiva discrezione.

Potete consultare tutto i regolamento nel sito ufficiale Apple: www.apple.com/newsroom

Fonte Apple