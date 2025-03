Settimanale Tech: Novità da MWC, Xiaomi, Apple e Nothing Phones

L'arrivo del MWC ha portato emozioni e grandi aspettative nel mondo tecnologico. Questa settimana, Xiaomi ha introdotto i suoi smartphones 15 e 15 Ultra nel mercato europeo, mentre Nothing ha lanciato la nuova serie di telefoni . Dalla parte opposta dell'Atlantico, Apple ha dedicato questo periodo alla presentazione di iPad e MacBook potenziati con chip aggiornati. Scopriamo insieme tutte le novità più interessanti.

Xiaomi: Ecco il 15 e il 15 Ultra

La presentazione del Xiaomi 15 Ultra ha catturato l'attenzione di molti appassionati di tecnologia. Grazie alla nostra recensione approfondita, il dispositivo si distingue come uno dei migliori flagship per il 2025, soprattutto per la qualità della fotocamera. Nonostante il prezzo elevato, ci sono vantaggi per gli utenti Prime, che possono usufruire di uno sconto del 10%. Anche i non abbonati non escono a mani vuote: riceveranno un proiettore Xiaomi Smart Projector L1 gratuitamente, un’aggiunta non da poco per chi cerca un gadget versatile.

Il modello Xiaomi 15, sebbene non disponga del sensore principale da 1 pollice e del periscopio da 200 MP, si afferma comunque come uno dei telefoni per fotografi più validi nella sua categoria. Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle di un Galaxy S25, ma simili a quelle del Pixel 9 Pro. Contiamo di documentare anche questo modello con una recensione video, simile a quella del 15 Ultra. Anche in questo caso, gli abbonati Prime possono beneficiare di uno sconto, oltre al proiettore gratuito.

Nothing Phone : Economico ma Rinnovato

Nothing ha deciso di portare sul mercato prima i modelli più accessibili della sua nuova serie, prima di concentrarsi sul flagship previsto per il 2025. Il Nothing Phone Pro arriverà a breve, quindi per ora ci si concentra sui modelli più economici. Tuttavia, ci sono state alcune discrepanze nella disponibilità, poiché Amazon ha elencato il 3a come disponibile per il pre-ordine, nonostante questo dovrebbe essere già in vendita.

Il modello base parte da un prezzo di 330€, mentre il modello potenziato da 12/256GB costa 50€ in più. Questi dispositivi si presentano come un'evoluzione significativa rispetto al Nothing Phone , che ora è venduto a 80€ in meno rispetto al 3a. Il 3a vanta anche miglioramenti, come un obiettivo portrait da 50 MP, mentre il chipset Snapdragon 7s Gen 3 offre performance più rapide, sebbene non ci siano differenze enormi rispetto al modello precedente. Riteniamo comunque che la nuova versione meriti di essere presa in considerazione.

Apple: Novità per iPad e MacBook

Effettuando un passo verso Cupertino, Apple ha presentato l'aggiornamento dell'iPad standard per il 2025, ora equipaggiato con il chip Apple A16. Ciò significa che è l'unico modello nuovo senza supporto per l'Intelligenza Artificiale di Apple, contrariamente all’iPad Mini 2024, che utilizza il chip A17 Pro.

Una delle buone notizie è l’aumento dello storage base a 128GB, una mossa utile considerando che i 64GB precedenti lasciavano spesso insoddisfatti gli utenti. Infatti, dopo tre anni dall'ultimo upgrade del modello standard, sarebbe stato interessante vedere ulteriori innovazioni, come un display a 120Hz o nuove funzionalità AI. Per chi volesse risparmiare, rimane auspicabile il modello del 2022, anche se il risparmio di 80€ rispetto al nuovo non è poi così sostanziale, considerando le migliorie.

L'iPad Air, aggiornato nel 2024 con il chip M2, rinnova anch'esso la sua serie per il 2025, passando al chip M3. Questo è l’aggiornamento principale per l'iPad Air 11” e 13”, con Apple che punta a convincere i possessori dei modelli del 2022 a considerare un upgrade. Tra le novità, ci sono anche i nuovi modelli di MacBook Air, da 13” e 15.3”, che ora montano il chip M4. Questo supporta fino a due display 6K a 60Hz e vantano nuove 12MP Center Stage cameras. Anche il colore Sky Blue è uno dei nuovi elementi introdotti, rendendo questi portatili ancora più attraenti.

Le prossime settimane si prospettano ricche di aspettative rispetto a ulteriori rilasci e aggiornamenti, ma le novità appena presentate rappresentano già una base solida per il futuro tecnologico.