Settimana di news: OnePlus, Oppo, Nothing e Samsung al centro della scena tecnologica

La scena tecnologica è in continua evoluzione, con notizie che rimbalzano da un'azienda all'altra. Questa settimana, OnePlus ha riconosciuto un errore nel design della sua nuova smartwatch, la Watch 3, mentre Oppo ha presentato il suo pieghevole più sottile. Nothing ha confrontato il suo nuovo Phone 3a con l'iPhone 16 Pro Max, al centro di una polemica. Infine, Samsung ha fatto trapelare informazioni riguardo a tre dei suoi dispositivi non ancora rilasciati. Scopriamo in dettaglio questi eventi.

OnePlus e il piccolo errore della Watch 3

OnePlus ha lanciato la sua nuova smartwatch, la Watch 3, il 18 febbraio. Questo dispositivo rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla OnePlus Watch 2. Il nuovo modello vanta caratteristiche come un display LTPO flessibile da 1.5 pollici, un esterno in acciaio inossidabile, e un processamento potenziato grazie a un dual chipset: lo Snapdragon W5 insieme al nuovo BES2800 MCU. Queste innovazioni conferiscono al dispositivo una maggiore velocità operativa e un consumo energetico ridotto.

Inoltre, la Watch 3 promette una durata della batteria di cinque giorni in modalità Smart, con una batteria da 631mAh che ha superato le aspettative di autonomia del test condotto da Nic Sutrich, il quale ha riscontrato un utilizzo prolungato di oltre dieci giorni. Nonostante le innovazioni, OnePlus non è esente da errori: sul primo lotto di dispositivi è stata incisa una svista, riportante "Meda in China" anziché "Made in China". La compagnia ha riconosciuto l'errore, proponendo agli utenti di mantenere il dispositivo come edizione limitata o di sostituirlo.

Oppo presenta il Find N5, il foldable più sottile

Oppo ha svelato il suo ultimo dispositivo foldable, il Find N5, il 20 febbraio. Questo prodotto si distingue per la sua eleganza e compattezza, misurando solo 8.92mm da chiuso e 4.21mm da aperto. Il dispositivo è equipaggiato con un display esterno da 6.62 pollici e uno interno da 8.12 pollici, supportato dal chipset Snapdragon 8 Elite e fino a 16GB di RAM.

La fotocamera del Find N5 presenta considerevoli miglioramenti, conservando un design minimalista che riduce l'ingombro sul retro. La configurazione include un obiettivo principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x. La batteria da 5.600mAh supporta la ricarica rapida a 80W e la ricarica wireless a 50W. Tuttavia, questa meraviglia tecnologica non sarà disponibile negli Stati Uniti a breve, ma il prezzo di circa 1.867 dollari ne attesta il posizionamento nel mercato premium.

Nothing Phone 3a e il confronto con l'iPhone 16 Pro Max

Nothing ha alimentato l’attesa per il suo nuovo flagship, il Phone 3a, rivelando dettagli sul sistema fotografico. La serie sarà dotata di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP. Inoltre, sarà presente una fotocamera frontale da 50MP con un teleobiettivo periscopico che include uno zoom ottico 3x.

In un video pubblicato su YouTube, Nothing ha erroneamente utilizzato un clip della fotocamera ultra-wide dell'iPhone 16 Pro Max per confrontarlo con la fotocamera principale del Phone 3a. Questo ha scatenato polemiche tra gli utenti, spingendo Nothing a chiarire che si è trattato di un errore di editing, sottolineando che non vi era intenzione di distorcere la verità. Hanno promesso di prestare maggiore attenzione nei futuri confronti.

Le novità in arrivo da Google: Pixel 9a

Le anticipazioni sul Pixel 9a si susseguono con forza. Una pubblicazione tedesca ha rivelato le specifiche complete del dispositivo, atteso nei prossimi mesi. Questo smartphone dovrebbe presentare un display OLED da 6.3 pollici con un refresh rate di 120Hz e un sistema fotografico composto da un sensore principale da 48MP equipaggiato con stabilizzazione ottica e un ultra-wide da 13MP.

In aggiunta, si prevede l'uso del chip Tensor G4 per garantire prestazioni elevate, mentre la varietà di colori potrebbe includere Obsidian, Porcelain, Peony e Iris. Tuttavia, i rumor parlano di un incremento di prezzo previsto negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 499 dollari.

Samsung e i nuovi telefoni A-Series

Questa settimana Samsung ha involontariamente rivelato dettagli su tre nuovi modelli della sua serie A, tramite un aggiornamento della lista di assistenza su un sito cileno. Le denominazioni dei modelli sono Galaxy A26, A36 e A56. Le informazioni indicano che il Galaxy A56 potrebbe essere equipaggiato con un chipset Exynos 1580 e supportare ricarica a 45W. Pur essendo confermati i nomi, le specifiche complete rimangono ancora un mistero, ma le prime notizie parlano di un’uscita prevista a marzo.

Queste novità segnano un altro capitolo nella continua evoluzione del panorama tecnologico, mantenendo gli appassionati del settore con il fiato sospeso per le prossime novità in arrivo.