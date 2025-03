Settimana di boicottaggio contro Amazon: Libby, l'alternativa per gli amanti degli audiolibri

Un'importante iniziativa di boicottaggio contro Amazon e le sue filiali è iniziata il 7 marzo, organizzata dal gruppo People's Union USA, lo stesso che ha promosso il “blackout economico” del 28 febbraio. L'idea di rinunciare a utilizzare Amazon può sembrare impegnativa, considerando il vasto elenco di aziende sotto il suo ombrello, come Whole Foods, Ring e Twitch. Tuttavia, per chi ama gli audiolibri, c'è una valida alternativa disponibile: l'app Libby, che consente l'accesso gratuito a audiolibri e altro materiale.

L’amore per gli audiolibri

L'interesse per gli audiolibri è un fenomeno in continua crescita, specialmente tra coloro che desiderano riempire il proprio tempo durante i tragitti quotidiani. Per i neolaureati, come nel mio caso, gli audiolibri sono rapidamente diventati una risorsa essenziale. Superare l'imbarazzo di non aver mai completato "Il Signore degli Anelli" durante gli anni universitari è stato un passo fondamentale, e da quel momento in poi, gli audiolibri hanno aperto un nuovo mondo letterario.

C’è chi trova difficile seguire la narrativa tramite l’ascolto, ma per molti, la fruizione di storie raccontate in questo modo rappresenta un modo piacevole per connettersi con la letteratura. Se questo è il tuo caso, non puoi perderti Libby, un'app intuitiva e, soprattutto, gratuita. Con essa, anche dopo la fine del boicottaggio di Amazon, potrai continuare a goderti audiolibri senza spendere un centesimo.

Cosa è Libby?

Libby, precedentemente nota come OverDrive, è un'app che offre l'accesso a pubblicazioni digitali fornite da biblioteche reali. Oltre agli audiolibri, gli utenti possono prendere in prestito anche eBook, fumetti digitali e riviste. L'unico ostacolo è la necessità di possedere una tessera della biblioteca, che può, in alcuni casi, essere richiesta online, ma la maggior parte delle volte richiede una visita presso una biblioteca locale.

Possedere una tessera attiva e aggiornata della biblioteca è un piccolo prezzo da pagare per un'enorme varietà di contenuti gratuiti. La possibilità di esplorare un vasto assortimento di titoli rappresenta un vantaggio significativo per qualsiasi appassionato di lettura o ascolto.

Come si ottiene Libby?

Libby è disponibile sia su Apple App Store che su Google Play Store. Anche se puoi trovarla sull'Amazon App Store, chi sta partecipando al boicottaggio potrebbe preferire evitarla. Chiunque possieda uno smartphone, un tablet o un laptop può scaricare l'app, e per chi preferisce navigare via web, è possibile accedere a Libby tramite il sito ufficiale libbyapp.com.

Dopo esserti registrato, l’uso di Libby è semplice e diretto: basta inserire i dati della tessera della biblioteca e cercare il titolo desiderato. L'interfaccia dell'app è simile a quella di Spotify o Apple Music, rendendo l'esperienza di ascolto molto familiare. Inoltre, è possibile leggere eBook direttamente dall'app o tramite il proprio Kindle, anche se chi possiede eReader non Amazon non potrà approfittare di questa opzione.

Quali sono i limiti di Libby?

Libby offre un accesso diretto a veri e propri cataloghi delle biblioteche, il che implica alcune limitazioni. Ogni titolo ha un numero specifico di “copie” che una biblioteca può prestare. Se un libro è già prenotato da altri utenti, sarà necessario metterlo in attesa fino a quando non sarà disponibile. Inoltre, il periodo di prestito per gli audiolibri è limitato, generalmente tra le due e le tre settimane. Questo può risultare problematico per opere particolarmente lunghe, come "Infinite Jest" o "La zona morta" di Stephen King, che richiedono tempo per essere completate.

In aggiunta, chi è abituato alla qualità audio di Audible potrebbe notare una differenza in Libby. La qualità audio per gli audiolibri non è sempre ai massimi livelli, e non esiste la possibilità di selezionare file di qualità superiore o inferiore. Sebbene non rappresenti un ostacolo per la maggior parte degli ascoltatori, coloro che cercano la perfezione potrebbero rimanere delusi.

Con il crescente interesse per gli audiolibri, è interessante notare come questa forma di intrattenimento stia per essere influenzata dall'avanzata della tecnologia, in particolare dall'intelligenza artificiale. Gli appassionati possono continuare a godere di storie affascinanti tramite Libby, mentre il panorama degli audiolibri può essere soggetto a ulteriori evoluzioni.