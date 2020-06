Serie iPhone 12: dettagli del display della serie comparsi online

Questo autunno Apple lancerà i suoi nuovi smartphone di punta della serie iPhone 12. Secondo rapporti già in circolazione, la società lancerà quattro varianti del nuovo iPhone: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ora è emerso un nuovo rapporto online che rivela dettagli chiave sullo schermo dei dispositivi in ​​arrivo. Secondo il rapporto, questi quattro modelli di smartphone arriveranno in tre diverse dimensioni dello schermo e con diverse risoluzioni.

Serie iPhone 12: dettagli del display

L’iPhone standard 12 avrà un display da 5,4 pollici con supporto per la risoluzione dello schermo di 2340 x 1080 pixel, offrendo una densità di pixel di 475 PPI. La variante Max, d’altra parte, avrà un pannello da 6,1 pollici con risoluzione 2532 x 1170 pixel e densità 460 PPI. L’iPhone 12 Pro avrà anche un display da 6,1 pollici ma avrà una risoluzione dello schermo di 2532 x 1170 pixel con 460 PPI. Infine, la variante di fascia alta, iPhone 12 Pro Max con un enorme schermo da 6,7 ​​pollici avrà una risoluzione di 2778 x 1284 pixel e 458 PPI.

Ad eccezione dell’iPhone 12 Max, tutti gli altri tre modelli saranno dotati di uno schermo Samsung Display. L’iPhone 12 Max acquisterà pannelli display da LG Display e da BOE. Ma dal momento che il primo lotto di pannelli di BOE non ha ancora superato il test di Apple, le unità iniziali potrebbero avere solo pannelli LG. In termini di design, il gigante della tecnologia continuerà con un design simile a quello degli iPhone 11, ma riprendendo dei dettagli dagli iPhone 4 e dagli ultimi iPad Pro. Lo schermo, in particolare sarà intero, mentre i bordi saranno stretti e con una tacca nel mezzo. I telefoni con variante Pro avranno una profondità di colore di 10 bit e presenteranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Altre indiscrezioni sulla serie iPhone 12

Tutti e quattro i modelli avranno in dotazione il chipset Apple A14 che viene prodotto utilizzando il processo del nodo 5nm. Un’altra caratteristica importante che porteranno questi dispositivi è il supporto per la connettività 5G. Ricordiamo, inoltre, che solo qualche giorno fa era emersa la notizia che il prossimo sistema operativo non si sarebbe più chiamato iOS 14 ma iPhone OS. In merito a questo non abbiamo ulteriori informazioni e non ci resta che attendere il WWDC di quest’anno che comincerà questa sera e sicuramente svelerà informazioni a riguardo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico della serie iPhone 12 possiamo dire che: iPhone 12 e 12 Max avranno sensori a doppia fotocamera sul retro mentre Pro e Pro Max presenteranno una configurazione a tripla fotocamera. I rapporti indicano che non ci saranno cambiamenti nel design del modulo telecamera posteriore. Infine, indiscrezioni emerse nelle ultime settimane sostengono che la serie iPhone 12 non verrà venduta con le solite cuffie Earpods, poiché Apple avrebbe deciso di non includerle nella confezione per incoraggiare l’acquisto di Airpods.

Fonte gizmochina