Serie Huawei P40: prime immagini e indiscrezioni su Huawei P40 Pro

La nuova serie P40 di Huawei pare sarà presentata in primavera e si presta ad essere uno dei dispositivi più attesi quest’anno. In questi giorni però nel web possiamo trovare un susseguirsi di indiscrezioni, rendering e immagini del dispositivo.

Le ultime foto vengono dal social network cinese Weibo e mostrano sia la parte anteriore che la parte posteriore del nuovo Huawei P40 Pro.

Huawei P40 Pro

Le nuove foto di Huawei P40 Pro sono apparse sull’account Weibo di Digital Chat che è noto nei social media cinesi come leaker affidabile e che già in passato aveva pubblicato altre indiscrezioni poi apparse come attendibili.

Sebbene il post originale sia stato eliminato poco dopo la sua pubblicazione alcuni utenti avevano fatto uno screenshot del post e avevano salvato le immagini che, quindi, ora possiamo osservare.

Come si può vedere dalle immagini il dispositivo è protetto da una cover che permette però di vedere dettagli importanti, come il design e il comparto fotografico.

Nella prima foto potete vedere la parte anteriore del telefono: dove si distingue nell’angolo superiore sinistro una doppia fotocamera.

Il display, che pare sarà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e con refresh rate a 120Hz , ha bordi laterali curvi.

Se osservate, invece, la parte posteriore potete notare il retro della custodia che è dotato di un comparto rettangolare che nasconde la fotocamera.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate la gamma P40sarà composta da tre modelli: Huawei P40 base, un modello Pro e un modello Pro PE, dove PE sta per Premium Edition.

