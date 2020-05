Serie Galaxy Note 20 indiscrezioni sui colori di lancio: sarà incluso il rame

Più la presentazione ufficiale della serie Galaxy Note 20 si avvicina (ricordiamo che è prevista per agosto) più aumentano le indiscrezioni riguardo questa ammiraglia Samsung. Un elenco delle probabili opzioni di colore che saranno disponibili al lancio della serie Galaxy Note 20 è apparso online nel sito GalaxyClub. Questo elenco di opzioni di colore della serie Galaxy Note 20 è molto probabilmente incompleto: pensiamo, infatti, che Samsung aggiornerà la gamma con nuovi colori più avanti.

Serie Galaxy Note 20: ecco i colori disponibili

Secondo quanto emerso, il Note 20 di base sarà offerto in grigio, verde e rame, mentre il Galaxy Note 20+ debutterà in nero ma anche in rame. La tonalità specifica di quest’ultimo potrebbe non essere identica alla finitura Metallic Copper del Galaxy Note 9, anche se qualcosa di molto simile ma più vicino al color oro.

Tutti i colori in arrivo sembrano essere più neutri e meno vivaci di quelli della famiglia Galaxy S20. Questa scelta presumibilmente è stata fatta in modo da riflettere il senso del design legato al business che è proprio della serie Note. Detto questo, non è passato molto tempo da quando Samsung ha promosso i dispositivi Galaxy Note con la Skin di Fortnite, quindi ci aspettiamo che anche quest’anno l’azienda abbia in serbo diverse sorprese.

Il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20+ dovrebbero debuttare quest’estate ad agosto sempre sperando che l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus non abbia causato troppi ritardi e problematiche. Il Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+ dovrebbero raggiungere gli scaffali dei negozi nella maggior parte del mondo entro la fine dello stesso mese, dopo un breve periodo di pre-ordine. Il prossimo evento Unpacked di Samsung dovrebbe includere anche l’ufficializzazione del nuovo pieghevole Galaxy Fold 2 e della gamma di tablet Android di fascia alta, Galaxy Tab S7.